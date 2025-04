Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Anche Elkann si lamenta che mancano le ricariche…Un lettore ci segnala le frasi dette dal n.1 di Stellantis ai soci del gruppo. Ma è proprio così? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Anche Elkann si lamenta… / “Ma a me risulta che le colonnine ci sono, poco utilizzate”

“Confesso che sono rimasto sconcertato dalle affermazioni del presidente di Stellantis, John Elkann, sul mondo dell’auto elettrica. Ogni tanto un po’ di autocritica da parte di questi grandi imprenditori non guasterebbe e invece la colpa è sempre di altri.

Leggo testualmente: “In Europa, le normative sulle emissioni di Co2 hanno imposto un percorso irrealistico di elettrificazione, scollegato dalla realtà del mercato. I governi europei hanno ritirato, a volte bruscamente, gli incentivi all’acquisto e l’infrastruttura di ricarica rimane inadeguata. Di conseguenza, i consumatori tardano a passare ai veicoli elettrici”. Io possiedo un’auto elettrica, viaggio parecchio e posso testimoniare che l’infrastruttura di ricarica anche in Italia è tutt’altro che inadeguata. Non mi è mai capitato di trovare le colonnine tutte impegnate e anzi leggo da voi che chi le gestisce si lamenta perché sono largamente sottoutlizzate. Sbaglio?“. Paolo Bergamini

Mancavano le stazioni ad alta potenza, ora ci sono anche quelle

Risposta. Siamo d’accordo col lettore: le colonnine ci sono e anzi: al momento persino in Italia sono addirittura in eccesso, se rapportate al numero di auto elettriche in circolazione. Fino a un paio d’anni fa c’era una carenza di ricariche ad alta potenza, indispensabili per chi viaggia molto e non può aspettare ore per il rifornimento. Ma oggi possiamo dire che anche quel gap è stato colmato.

L’ultimo aggiornamento è arrivato da Ewiva, la società creata da Enel X e Volkswagen proprio per installare ricariche molto potenti. Nel primo trimestre del 2025 Ewiva ha attivato in Italia 97 punti di ricarica in 23 nuove stazioni. Arrivando in totale a 400 stazioni e più di 1.400 colonnine ultra-veloci sull’intero territorio nazionale. Ma nel frattempo anche gli altri operatori hanno continuato a installare, a partire da Free To X, che ha coperto le rete di Autostrade per l’Italia con una stazione ogni 50 km.

