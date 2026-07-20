











Anche con una plug-in faccio km e km in elettrico, alla faccia della disinformazione imperante. È lo sfogo di Sergio, un lettore alla sua seconda plug-in (PHEV), una BYD Atto 2. Vaielettrico risponde. per scriverci: info@vaielettrico.it

Disinformazione imperante degli anti-elettrico

“Scrivo sollecitato dalla disinformazione imperante. Un mio amico, anti-elettrico militante, mi ha girato una recente inchiesta comparativa del più famoso mensile di automobili. Questo servizio comparava il consumo reale sulla tratta autostradale Milano-Roma ( 550 km). Velocità massima di 110 o 130 km per le 5 vetture più vendute per segmento ( B-C Suv etc). Bene, ovviamente, la differenza tra le due velocità comportava risparmi del 18-20% perdendo 30-40 minuti di tempo. E,svettavano costose berline premium diesel, galleggiavano le ibride e le PHEV risultavano ultimissime.Quindi la conclusione provava in maniera lampante ( per il mio amico) l’assurdità del passaggio verso l’elettrico.

Anche con una plug-in consumo pochissimo

Io ho posseduto una Renault Captur PHEV (9kWh di batteria), con la quale ho traversato l’Europa a 5,5 km/l. E ora ho acquistato una Byd Atto 2 PHEV (18 kWh di batteria) che ricarico a casa con il solare. E che, non essendo un ‘rappresentante di commercio’, rimane nel mio range di autonomia e percorrenza giornaliera. Non propongo statistiche di utilizzo, ma ieri sono andato a camminare in montagna.

E i 105 km A/R fino ai mt. 1.300 slm hanno richiesto ZERO benzina e zero inquinamento. Il computer di bordo riporta per i 4.500 km percorsi ad ora (50% elettrico) un consumo di 4,1 lt e 5,5kWh per 100km. Concludo chiedendomi: l’interesse generale è spendere qualche euro più o meno per andare a Roma consumando 25 o 30 lt di benzina? O traghettare verso un mondo meno intossicato? E quanto ci costa finanziare le accise per agevolare i renitenti alla “transizione energetica” ? Con simpatia “ . Sergio

Risposta. Caro Sergio, dopo due plug-in si avvicina il tempo di passare al 100% elettrico. Potendo ricaricare a casa da fotovoltaico, è un peccato uitlizzare quel 50% di benzina. Quanto ai criticoni, meglio lasciarli dire: in genere un’auto a batterie non l’hanno mai guidata e parlano per partito preso. Meglio lasciarli nel loro brodo.