Anche con una plug-in faccio km e km in elettrico, alla faccia della disinformazione imperante. È lo sfogo di Sergio, un lettore alla sua seconda plug-in (PHEV), una BYD Atto 2. Vaielettrico risponde. per scriverci: info@vaielettrico.it
Disinformazione imperante degli anti-elettrico
“Scrivo sollecitato dalla disinformazione imperante. Un mio amico, anti-elettrico militante, mi ha girato una recente inchiesta comparativa del più famoso mensile di automobili. Questo servizio comparava il consumo reale sulla tratta autostradale Milano-Roma ( 550 km). Velocità massima di 110 o 130 km per le 5 vetture più vendute per segmento ( B-C Suv etc). Bene, ovviamente, la differenza tra le due velocità comportava risparmi del 18-20% perdendo 30-40 minuti di tempo. E,svettavano costose berline premium diesel, galleggiavano le ibride e le PHEV risultavano ultimissime.Quindi la conclusione provava in maniera lampante ( per il mio amico) l’assurdità del passaggio verso l’elettrico.