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Anche con Opel problemi di assistenza: questa volta un lettore per la sua Corsa-e lamenta l’inefficacia degli interventi sui servizi Connect Plus. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Problemi anche con Opel: “Connect Plus non si attiva…”

“Mi allaccio alla mail di Andrea Marchetti ed ai suoi problemi con il software dell’auto. E raccontare la mia odissea che dura da un anno e mezzo con i servizi MyOpel di Stellantis. Appena acquistata l’auto, non riesco ad attivare i servizi Connect Plus, che permettono di vedere lo stato della ricarica, attivare il condizionatore e molto altro. Alle lamentele il Servizio Clienti Opel mi risponde che un aggiornamento OTA risolverà il problema. Passano quasi 6 mesi, nessuna traccia degli aggiornamenti e solite frasi stereotipate dal Servizio Opel. Fino a quando decido di ricorrere a un’agenzia a tutela consumatori per risolvere la questione. Il Servizio clienti mi contatta e stabilisce che dovrò recarmi in una loro concessionaria per risolvere il problema. A luglio 2025 porto l’auto dalla concessionaria, dove rimane un mese senza risposta di Opel. Decido ugualmente di ritirare l’auto per non rovinarmi le vacanze estive. A settembre nuovo contatto dal Servizio clienti: appuntamento con la concessionaria a novembre per sostituire la telematic box origine del problema, a loro dire. Con la sostituzione riesco ad attivare il Connect Plus, gratuito fino ad agosto. Poi 100 euro l’anno, per un servizio gratuito con le altre case auto.

“Troppi interventi andati a vuoto, rinuncio”

La prova gratuita è un vero disastro, il servizio è lento, macchinoso per attivare i comandi. E sei fortunato se al 2° o 3° tentativo riesci ad attivare un comando, altrimenti è una sequenza di messaggi di errore dopo lunghi e macchinosi processi. Poi in marzo il sistema smette completamente di funzionare. Contatto il Servizio Opel che mi dice di fissare un appuntamento con una concessionaria. In maggio lascio la macchina (con notevoli disagi devo prendermi un giorno di ferie dal lavoro per farlo). Per la concessionaria è tutto in ordine, peccato che non funziona nulla. Ricontatto il Servizio Opel: mi viene diagnosticato di nuovo la sostituzione della telematic box: sono due volte che viene sostituita una telematic box nuova. Non so se andrò ancora per sostituire il pezzo, non ho nessuna intenzione di perdere di nuovo una giornata di lavoro per un servizio che non ha mai funzionato. E che dopo il periodo gratuito mi costerà 100 euro l’anno: ne ho fatto a meno fino adesso, pazienza. Le case europee sono in grosso ritardo con l’elettrico”. Marco Di Paola

Risposta. Solito problema: troppo spesso le reti di assitenza, tutte, non sanno che pesci pigliare con problemi legati al software. Serve uno sforzo di crescita di competenze per non lasciare i clienti soli con i loro problemi.