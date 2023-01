Anche Citroen prepara l’elettrica primo prezzo e ne dà un assaggio con un breve video. Si chiamerà e-C3, nella versione basic e avrà un’autonomia di 300 km.

Anche Citroen in arrivo con la nuova e-C3

Le multinazionali hanno logiche tutte loro. E così succede che la prima immagine della citycar francese compaia sul profilo Twitter di Citroen India. Il motivo sembra proprio legato al fatto che la versione elettrica della nuova C3 verrà costruita nel grande Paese asiatico, per ragioni di costi. Con 3,98 metri di lunghezza (25 cm. più della Dacia Spring) e un bagagliaio con una capacità di 315 litri. Quanto ai dati tecnici, si parla per la versione entry-level di un batteria da 40 kWh, che garantirebbe un’autonomia di circa 300 km. Con un motore da 60 kW (82 Cv). Ma naturalmente per i mercati europei sarebbero previste anche versioni batterie più capaci, per un’autonomia più vicina ai 400 km, e motori decisamente più potenti. Come base tecnica si parla della stessa piattaforma sulla quale è stata costruita anche la piccola Jeep Avenger, da poco proclamata Auto dell’anno 2023.

Molto probabile che ne nasca anche una versione Fiat

È verosimile che della C3 elettrica arrivi anche una versione Fiat, dato che il Gruppo Stellantis ha stabilito un futuro a braccetto per i due marchi. Con auto essenziali, in grado di declinare una buona qualità a prezzi competitivi (ma non proprio low-cost). Il n.1 della marca Fiat, Olivier Francois, ha parlato dalla sinergia con Citroen in un’intervista rilasciata due mesi fa alla testata inglese Autocar. Spiegando con un’immagine colorita che produrre elettriche con prezzi accettabili (vista l’incidenza delle batterie) sarà possibile proprio grazie all’accoppiata con Citroen: “Quando si innescano le sinergie è come essere bambini a Natale, perché tutto diventa meno spaventoso”. È più che verosimile, quindi, che sulla base della e-C3 nasca anche una versione Fiat: col nome Punto, Panda o che altro? Ma non è detto che il clima sarà così natalizio, perché è normale che tra i due marchi mass market si innesti una sana competizione interna.