Anche Cazzullo e Gramellini snobbano l’auto elettrica

“Domenica sera su La7, durante “In altre parole”, si parlava delle dimissioni di Tavares. Nel dialogo tra i due giornalisti, indiscutibilmente di orientamento progressista, Cazzullo e Gramellini commentavano (piu o meno) così: “Beh, però Stellantis potrebbe rinascere, anche puntando sull’auto pulita, magari meglio ibrida piu che elettrica, viste anche le problematiche delle colonnine, per carità”. Siamo messi malissimo come opinione pubblica e, come vediamo in questo ed altri esempi, gran parte della responsabilità è dell’informazione. E questi dovrebbero essere quelli che spingono per il progresso, il sociale, l’ambiente ecc.? Se proprio dovevano criticare le ricariche (e come ben sappiamo in Italia la situazione non è affatto malvagia, a parte il costo), un discorso piu logico poteva essere: “Ma bisogna migliorare le infrastrutture di ricarica“. E non che, siccome secondo loro le infrastrutture non vanno, allora bisognerebbe puntare sulle ibride. Che, oltretutto, sono solo una soluzione ponte, visto che piu di un 10-15% di emissioni non riescono ad abbattere. E poi ci meravigliamo che in Italia la mobilità elettrica non riesce ad andare oltre un 4-5% del mercato, tra le peggiori in Europa“. Marco Scozzafava

Risposta. Anche i giornalisti più in gamba, e sicuramente Cazzullo e Gramellini lo sono, finiscono per cadere nel vizietto di fare i tuttologi. E dare giudizi su temi che non conoscono in modo approfondito. In questo caso è stato Cazzullo a dire che forse è più ragionevole puntare sulle ibride, vista la carenza di colonnine. In realtà le cose non stanno così: come abbiamo scritto più volte, le colonnine ci sono e sono più che sufficienti per il modesto parco italiano di auto elettriche. Per la precisione già a fine settembre eravamo a 60.339 punti di ricarica, a fronte di 261.731 veicoli elettrici. Il rapporto è tra i migliori d’Europa. Il problema è il costo abnorme delle colonnine, che è praticamente il doppio rispetto alla Francia e di gran lunga superiore a quello della Spagna. La stessa Germania, che notoriamente ha un potere d’acquisto non paragonabile al nostro, ha prezzi inferiori. Questo è il problema, che pesa come un macigno anche sulle nostre industrie: il prezzo dell’energia. Le colonnine ci sono, ma con costi del genere restano spesso inutilizzate.

