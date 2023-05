Anche British Army vuole attaccare la spina

British Army potrebbe presto attaccare la spina. Il Ministero della Difesa britannico (MOD) ha chiesto alla società di ingegneria aerospaziale, della difesa e nucleare Babcock International di studiare l’elettrificazione del suo parco mezzi. Il progetto si chiama LURCHER. Prevede un anno di assistenza da parte di Babcock nella valutazione dell’applicazione della propulsione elettrica ai veicoli militari dell’esercito di Sua Maestà Britannica.

Una ann di studi con Babcock e Electrogenic

Babcock lavorerà in collaborazione con la società britannica di conversione elettrica Electrogenic. Convertirà quattro Land Rover militari, due veicoli blindati e due veicoli di servizio generale da diesel a elettrici utilizzando kit drop-in e sistemi di batterie modificati.

L’Armored Trials and Development Unit (ATDU) dell’esercito valuterà quindi le prestazioni dei veicoli rispetto a una varietà di condizioni e compiti militari impegnativi. Tra questi, i terreni ripidi, il guado, il traino e lcuni parametri climatici variabili.

«ATDU sta supportando la difesa per realizzare pienamente i punti di forza e di debolezza della tecnologia EV», ha affermato il caporale Bryan Munce di ATDU. «Prestazioni di mobilità, potenza esportabile, firma e riduzione dei costi sono solo alcune delle considerazioni che esploreremo».

Si parte dai kit elettrici per Land Rover

Chris Spicer, Managing Director di Babcock Engineering and Systems Integration – Land, ha dichiarato: «Questa è una grande opportunità per studiare la tecnologia dei motori alternativi, che consentirà all’esercito britannico di prolungare la vita delle sue Land Rover man mano che il diesel diventa obsoleto».

I piani di British Army prevedono il passaggio ai veicoli elettrici a partire dal 2030 per arrivare alle zero emissioni nette entro il 2050.

Il palmares Electrogenic: Jaguar, Mini, Citroen DS e Maggiolino

Steve Drummond, co-fondatore di Electrogenic, ha aggiunto: «Siamo lieti di lavorare con Babcock e siamo immensamente orgogliosi di mettere alla prova la nostra tecnologia EV leader di mercato con l’esercito britannico». L’azienda vanta anni di esperienza nello sviluppo di conversioni per veicoli elettrici Land Rover. «La nostra tecnologia EV eleva le prestazioni, in particolare in condizioni avverse e fuoristrada, a un livello completamente nuovo. È la soluzione ideale per i veicoli militari».

Electrogenic vanta un importante palmares di conversioni ed è comparsa più volte sulle pagine di Vaielettrico. Si va da Porsche 356 a Citroen DS,da Jaguar E al Maggiolino fino alla classica Mini.

