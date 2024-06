Anche Beagle Plug rincara: +30% gli abbonamenti

Rassegniamoci: anche Beagle Plug getta la spugna e alza i prezzi dei suoi abbonamenti flat, i più convenienti rimasti sul mercato. Un rincaro di circa il 30%

«Abbiamo resistito il più a lungo possibile, ma le dinamiche di mercato ci impongono ora questo nuovo tariffario. Siamo certi che comprenderete la necessità di questi cambiamenti» ha comunicato ieri ai clienti.

Da lunedì primo luglio l’abbonamento Flash da 100 kWh al mese passa da 50 a 65 euro. Quello Turbo da 250 kWh rincara da 120 a 155 euro.

In altri termini il kWh, che costava rispettivamente 0,50 con il Flash e 0,48 con il Turbo, passa a 0,65 e 0,62.

In poco più di un anno è raddoppiato il costo della ricarica pubblica

Quelle degli abbonamenti Beagle Plug restano tra le migliori tariffe sul mercato e una delle ultime possibilità di non svenarsi per un pieno di elettroni, soprattutto nei lunghi viaggi autostradali. Ma anche così utilizzare l’auto elettrica ricaricata fuori dalle accoglienti mura del proprio garage costa più o meno come utilizzarne una a benzina.

Sembrano lontanissimi i tempi in cui i prezzi erano esattamente la metà. Invece basta fare un salto indietro di 15 mesi. Gli abbonamenti flat della principale rete italiana, quella Enel x Way (interoperabili alla stessa tariffa con tutte le altre) prevedevano allora prezzi unitari oscillanti fra 0,31 e 0,48 euro, a seconda della capienza mensile. Ad agosto erano già saliti rispettivamente a 0,40, minimo, e 0,61, massimo. E poco dopo sparirono del tutto con le tariffe pay per use schizzate a 0,69 euro a kWh per le ricarica in AC, è fino a 0,99 per le HPC (ora ritoccate a 0,94).

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-