Anche Audi dice no all’idrogeno: “Non fa per le auto”

Anche Audi dice no all’idrogeno. Il n.1 della Casa di Ingolstadt, Duesmann, non vede alcun futuro per questa propulsione “nei prossimi decenni”.

Anche Audi vede solo “l’elettrico a batterie”

Markus Duesmann non è solo il presidente della marca premium della Volkswagen. All’interno del colosso di Wolfsburg ricopre anche incarico di leader del progetto Artemis, che deve trasformare il Gruppo in un’azienda digitale. Riunendo sotto un unico cappello tutte le competenze hardware e software, con investimenti enormi. Insomma, è una figura di riferimento per la proiezione futura della Volkswagen, molto vicina al presidente della holding, Herbert Diess. Intervistato da “Die Zeit” (qui l’articolo) sulle opzioni tecnologiche per il futuro, Duesmann è stato netto: “Nei prossimi decenni, non saremo in grado di produrre quantità sufficienti di idrogeno necessario per la propulsione in modo CO2 neutral. Quindi non credo nell’idrogeno per l’uso in auto “, ha detto al settimanale tedesco”. “La soluzione per l’auto è l’elettrico a batteria“. Punto.