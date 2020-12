Anche Aprilia mette in strada un monopattino elettrico

Anche Aprilia, come Ducati, non si è ancora decisa a compiere il gran passo verso la mato elettrica. Ma anche Aprilia, come Ducati, griffa un suo monopattino elettrico. Il nuovo monopattino elettrico eSR1 nasce da un accordo di licenza con MT Distribution.

MT Distrubution realizza per Aprilia un veicolo dall’estetica originale e contrassegnato da una grafica esclusiva. Leggero e sicuro, eSR1 si rivolge a chi vuole muoversi anche in contesti metropolitani trafficati e congestionati nei tragitti dell’ultimo miglio.

Il monopattino è spinto da un motore brushless da 350 W, alimentato da una batteria estraibile da 280 Wh, che con una carica consente di percorrere fino a 30 km.

Le grandi ruote da 10” con pneumatici tubeless anti-foratura e l’impianto frenante, composto dal doppio freno elettrico anteriore e dal freno a disco posteriore garantiscono comfort e sicurezza anche sui fondi stradali urbani più sconnessi. Il telaio in lega di magnesio contribuisce a contenere il peso. L’equipaggiamento è completato dai fanali anteriore e posteriore a LED e dall’ampio display LCD da 3.5’’ integrato nel manubrio.

L’ eSR1 è disponibile in anteprima e in un numero limitato nei Motoplex italiani, i flagship store del Gruppo Piaggio, e in altri selezionati dealer. A partire dal 20 gennaio 2021 sarà acquistabile nei negozi di elettronica di consumo, nei negozi specializzati e nei principali store online al prezzo di 659 Euro.

L’acquisto di ogni monopattino Aprilia eSR1 include l’assicurazione Tutela Famiglia stipulata con AXA Assistance.

LEGGI ANCHE: Velocifero Mad Air, il monopattino Made in China, nato a Bologna