Anche Airbnb scopre l’auto elettrica: la ricarica è nell’App

Airbnb scopre i turisti elettrici e da qualche giorno dà loro la possibilità di individuare gli alloggi con ricarica direttamente dall’home page del suo sito e dalla sua App.

Anche se non è intuitivo il percorso per arrivare all’informazione richiesta. Inoltre non vengono specificate le caratteristiche dell’impianto, come potenza e tipo di ricarica. Airbnb ha aggiunto la funzione che consente di filtrare la ricerca in base alla presenza di colonnina o wallbox dopo anni di pressioni da parte degli utenti.

Ma il servizio è da migliorare

Nata nel 2008, già nel 2015 Airbnb aveva annunciato una partnership con Tesla per installare caricabatterie nelle case di alcuni host. E un anno dopo, Airbnb ha aggiunto una collaborazione con Solar City per sviluppare l’installazione di pannelli solari nella sua rete di alloggi turistici.

Lo scorso maggio Airbnb ha introdotto oltre 100 aggiornamenti alla sua piattaforma, con nuove funzionalità e percorsi di consultazione più intuitivi. Tra questi, appunto, la segnalazione delle “Postazioni di ricarica veicoli elettrici” secondo la testuale definizione che compare tra i filtri nella versione italiana. Una volta selezionato questo filtro dalla home page di Airbnb Italia o attraverso la App, previa registrazione, risulta che nel nostro Paese siano “oltre 300” gli alloggi turistici che mettono a disposizione questo servizio. Airbnb e ricarica, piccola guida Il percorso per ottenere l’informazione prevede: -La selezione dei criteri di ricerca: località, numero di ospiti e periodo di soggiorno richiestoù -una volta premuto il tasto “Cerca” compare una schermata con il pulsante “filtri” (in alto a sinistra). -dal pulsante “filtri” si passa a una terza schermata che mostra diverse tipologie di filtro. -scrollare fino alla voce “Strutture” e poi aprire la tendina “Mostra tutte le strutture” -qui comparirà la casella con la voce “Postazioni di ricarica veicoli elettrici“. -una volta selezionata questa casella, compariranno le strutture dotate di ricarica più vicine alla località prescelta, disponibili per periodo richesto. Come già detto Airbnb non dà ulteriori informazioni sulla tipologia di ricarica. Ma l’utente può entrare nel sito della struttura prescelta o contattarla per ottenere i dettagli.

Airbnb ha messo a disposizione questa funzione a livello globale, quindi in America e in tutta Europa.

