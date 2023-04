Anche ACEA aumenta le tariffe: l’azienda romana ritocca i listini dal 27 aprile, portando le Quick fino a 22 kW a 0,69/kWh e le FAST in DC a 0,89/kWh.

Dopo Enel X Way (nuovo listino dal 27 marzo) e Telepass (dal 1° aprile), ACEA ha comunicato le nuova tariffe con una lettera di sei pagine inviata a tutti i clienti. E uno di questi, Antonio (che ringraziamo), ci ha prontamente informato. Il costo della Quick è allineato al nuovo prezzo di Enel X Way (Be Charge, la società del gruppo ENI, è invece a 0,60). Mentre il costo delle Fast, 0,89, è lo stesso delle Enel X Way fino 159 kW (Be Charge ha fascia diverse). Nella comunicazione arrivata ai clienti, ACEA non dà spiegazioni sui motivi che hanno portato a questi prezzi. Ma si sa che un po’ tutte le società impegnate nel completamento delle reti di ricarica si giustificano con la necessità di compensare parte degli investimenti in corso. Questo nonostante che negli ultimi mesi il prezzo dell’energia elettrica sia sceso in maniera considerevole.

Hai un’ora per liberare la colonnina, dopo addebito da 9 a 18 cent al minuto

Nella lettera inviata ai clienti ACEA ricorda anche le altre condizioni contrattuali. A partire dal fatto che le colonnine possono essere prenotate da remoto 15 minuti prima dell’avvio del servizio, pagando un surplus di 50 centesimi. Altra avvertenza: gli spazi di ricarica, una volta terminata l’operazione, devono essere liberati entro un’ora. In caso contrario non solo si rischia una multa dalla Polizia Municipale per indebita occupazione, come da Codice della Strada. Si è soggetti anche a una penalizzazione da parte dell’ACEA pari a 9 centesimi al minuto per le Quick e a 18 centesimi al minuto per le Fast. Ma, mentre la multa resta un’ipotesi remota, come abbiamo visto nel nostro video girato a Riva del Garda, questo secondo addebito avviene sempre in automatico. A meno che la piazzola sia stata occupata nella fascia oraria che va dalle 23 alle 7 di mattina.