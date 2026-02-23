Anche a Voghera colonnine mutilate per il rame

Anche a Voghera colonnine mutilare per rubare il rame conentuto nei cavi. È la prima volta qui, come ci segnala un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Anche a Voghera ladri di cavi in azione
“Sono mesi che continuo a leggere gli articoli con le segnalazioni di altri lettori in altre zone d’Italia in merito ai tagli dei cavi delle colonnine di ricarica. E ho sempre pensato .”Beh, menomale che qua è tranquillo!”. Ora anche Voghera (Pavia) entra nella lista delle città con i cavi tagliati. In data 18 Febbraio 2026 ho scoperto a malincuore la prima colonnina con i cavi tagliati, si trova in Via Giovanni Amendola. Al momento la colonnina è completamente spenta, ma ho notato un particolare interessante. È una Alpitronic HYC150 con 2 cavi con presa CCS Combo 2 per ricarica in DC a massimo 110 kW e 1 cavo con presa Tipo 2 per ricarica in AC a massimo 22 kW. Però i ladri si sono presi solo i cavi con la CCS... Avete idee del motivo per cui abbiano lasciato indietro il cavo con la Tipo 2? Lascio in allegato la foto della colonnina infortunata e vi ringrazio per gli articoli interessanti che pubblicate!”. Gianluca Ngo
I furti non finiscono e spesso i malviventi la fanno franca
Risposta. Speravamo che il fenomeno si fosse attenuato e invece ricominciano ad arrivare le segnalazioni (qui una delle ultime) . Essendo una delle rete più capillari, Eni Plenitude è ovviamente tra le più colpite. Ovunque vengono prese di mira solo le ricariche più potenti, perché hanno il contenuto di rame più rilevante. In genere le AC fino a 22 kW vengono risparmiate, anche se purtroppo capita che su queste si incattiviscano vandali senza alcun fine economico. Resta l’amarezza per il fatto che queste bravate, furti o no che siano, restano quasi sempre impunite, salvo rarissimi casi (uno nell’area di Roma).
