Anche a Voghera colonnine mutilate per il rame

Anche a Voghera ladri di cavi in azione

“S ono mesi che continuo a leggere gli articoli con le segnalazioni di altri lettori in altre zone d’Italia in merito ai tagli dei cavi delle colonnine di ricarica. E ho sempre pensato .”Beh, menomale che qua è tranquillo!”. Ora anche Voghera (Pavia) entra nella lista delle città con i cavi tagliati. In data 18 Febbraio 2026 ho scoperto a malincuore la prima colonnina con i cavi tagliati, si trova in Via Giovanni Amendola. Al momento la colonnina è completamente spenta, ma ho notato un particolare interessante. È una Alpitronic HYC150 con 2 cavi con presa CCS Combo 2 per ricarica in DC a massimo 110 kW e 1 cavo con presa Tipo 2 per ricarica in AC a massimo 22 kW. Però i ladri si sono presi solo i cavi con la CCS... Avete idee del motivo per cui abbiano lasciato indietro il cavo con la Tipo 2? Lascio in allegato la foto della colonnina infortunata e vi ringrazio per gli articoli interessanti che pubblicate! ” . Gianluca Ngo

I furti non finiscono e spesso i malviventi la fanno franca

Risposta . Speravamo che il fenomeno si fosse attenuato e invece ricominciano ad arrivare le segnalazioni (qui una delle ultime) . Essendo una delle rete più capillari, Eni Plenitude è ovviamente tra le più colpite. Ovunque vengono prese di mira solo le ricariche più potenti, perché hanno il contenuto di rame più rilevante. In genere le AC fino a 22 kW vengono risparmiate, anche se purtroppo capita che su queste si incattiviscano vandali senza alcun fine economico. Resta l’amarezza per il fatto che queste bravate, furti o no che siano, restano quasi sempre impunite, salvo rarissimi casi (uno nell’area di Roma). . Speravamo che il fenomeno si fosse attenuato e invece ricominciano ad arrivare le segnalazioni. Essendoè ovviamente tra le più colpite. Ovunque vengono prese di mira solo, perché hanno il contenuto di rame più rilevante. In genere le AC fino a 22 kW vengono risparmiate, anche se purtroppo capita che su queste si incattiviscanoeconomico. Resta l’amarezza per il fatto che queste bravate, furti o no che siano, restano quasi sempre impunite, salvo rarissimi casi (uno).