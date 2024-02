Anche a Torino ricaricare è un’impresa: le colonnine ci sono e funzionano. Ma servono da parcheggio per auto tradizionali, come testimonia Claudio con questa foto. Ricordiamo che la mail per scrivere alla redazione è info@vaielettrico.it

Anche a Torino usano gli stalli delle colonnine come parcheggi, che tristezza

“Giusto per testimoniare che la situazione è ancora critica…Stamattina volevo fare un rabbocco e mi sono trovato due auto endotermiche ad occupare gli stalli. Mi trovo in strada del Fortino. Nonostante che sulla colonnina Enel X fosse stato evidenziato che la stessa era attiva e che le auto sarebbero state rimosse. Io sono la Mercedes di traverso a destra per riuscire a fare una ricarica…che tristezza. A oner del vero ho chiamato la Polizia Locale per evidenziare il fatto e mi hanno confermato che avrebbero provveduto a mandare un carro attrezzi… Ma non ho voluto infierire. Grazie e buon lavoro“. Claudio M.

La multa sarebbe un atto dovuto, ma campa cavallo…

Risposta. Chi diceva che certi comportamenti sono tipici del profondo Sud (qualcuno ce l’ha scritto..) è servito dall’ennesima segnalazione di abuso che arriva invece dal profondo Nord. Parlare di rimozione è illusorio, tanto più che neppure il Codice della Strada non la prevede. Ma la multa, questa sì, sarebbeun atto dovuto. E il Codice la prescrive non solo per le auto termiche che sostano nelle ricariche. Ma anche per le elettriche o ibride plug-in che hanno terminato l’operazione da almeno un’ora. O che non stanno ricaricando affatto. Ecco il testo dal sito del Ministero, che non ci stanchiamo mai di ricordare: “Aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici: il divieto di sosta, con le relative sanzioni, si estende alle aree dove si trovano le colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli. Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica o se hanno completato da oltre un’ora l’operazione“.