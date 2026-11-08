Anche a Saint Vincent la ricarica c’è, ma inaccessibile

Anche a Saint Vincent la ricarica per le auto elettriche c’è, ma è inaccessibile per una festa che occupa lo spazio. Lo segnala un lettore che ringraziamo, documentando il tutto con alcune immagini. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Anche a Saint Vincent la festa blocca la colonnina

“Anche a Saint Vincent (Aosta) hanno reso inaccessibile una colonnina da 110 kW di Plenitude per una manifestazione di street food che si tiene oggi e domani. Ovviamente sulle varie app la colonnina è data funzionante e libera. Vista la conformazione della piazza e la posizione a lato della colonnina sarebbe sicuramente stato possibile renderla accessibile. Tanto più che da questa mattina la piazza è presidiata da due agenti della polizia municipale che avrebbero potuto gestirne l’accesso. Grazie”. Paolo

Siamo alle solite, anche nelle località turistiche

Risposta. Era da un po’ che non ci arrivavano segnalazioni di questo tipo. E ci eravamo detti: stai a vedere che finalmente il vizietto di rendere inservibili le ricariche per feste o sagre è solo un ricordo del passato. E invece…A nostro avviso la cosa è ancora più deprecabile se avviene in località turistiche, come Sain Vincent. Dove magari di ritorno da un week-end (vedi un altro lettore di rientro da Riccione) c’è necessità di una buona ricarica per affrontare il viaggio. Possibile che non ci fosse modo di salvaguardare l’accesso alla colonnina Plenitude? Pare proprio che il modo ci fosse, a giudicare da quel che scrive Paolo. È che le ricariche continuano ad essere considerate un vezzo per automobilisti eccentrici. Non un servizio cruciale come sono reputati, giustamente, i distributori di benzina. E in questo l’estremo Nord e il Sud più profondo sono sulla stessa linea.