Anche a Moncalieri cavi delle colonnine tranciati per il rame

“C on la presente segnalo che anche a Moncalieri (TO ), sono stati tranciati i cavi delle relativamente nuove colonnine di Electrip. L’amara sorpresa, per me, alle ore 23 di domenica 11 gennaio. Mentre decidevo di caricare dal sedici all’ottanta per cento, in preparazione al viaggio di lunedì, direzione porto di Genova. Obiettivo piccolo viaggio in Sicilia. Purtroppo nell’app c’era la spunta blu di disponibilità. Solo selezionando la ricarica qui, sul posto, appariva la dicitura “in manutenzione“. Chiaramente aprendola sul posto è stata immediatamente visibile prima la menomazione. Vi saluto, con un velo di tristezza. Mi spiace molto per Electrip: hanno sempre fatto vere promozioni. Spero non demordano e ripristinino al più presto questa stazione nel centro commerciale Le Porte di Moncalieri. Cordiali saluti “ . Antonello Burdese

Risposta

. Anzitutto ringraziamo Antonello e gli altri lettori per le puntuali segnalazioni di questa che sta diventandoChe non riguarda solo l’Italia,ma questa non è una gran consolazione. Questi gesti criminali danneggiano sia chisia chi vorrebbe ricaricare e trova inattive ricariche che spesso. L’impressione è che non ci sia una corretta percezione della gravità e della diffusione del fenomeno. Vorremmo pubblicare anche le notizie dell’identificazione dei responsabili, oltre a quelle ricorrenti dei danneggiamenti. Ma purtroppo finora abbiamo dato conto solo del fermo di una, fermata dopo un colpo a Ladispoli. Vediamo che cosa succede a Moncalieri, dato un grande centro commerciale è sicuramente presidiato da. I grandi media dal canto loro, snobbano il fenomeno, come se gli automobilistici elettrici fossero una categoria minore, non degna di particolare attenzione.