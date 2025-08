Anche a Empoli maleducati della ricarica in azione

“Buonasera, invio una foto di come ho trovato la colonnina il 30 luglio a Empoli... Ero uscito appositamente dalla superstrada FI-PI-LI, ma ho subito rinunciato, ero stanco e non avevo voglia di litigare… Magari, se la pubblicate, l’amministrazione locale potrebbe ricevere incentivi a controllare…???”. Lorenzo Santini

Tutto giusto, anche se prima di gettare la croce addosso andrebbero spese due parole sui furbacchioni che parcheggiano nelle ricariche. Il problema, comunque, è il solito: il fatto che questi signori non rispettano la regola. Sarebbe il caso di parlarne nelle riunioni che le Polizie Locali tengono tutti gli anni affrontando i temi di maggiore attualità.