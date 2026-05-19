





Anche a Cesena la ricarica è un parcheggio selvaggio per auto termiche. Lo segnala, con foto, Davide, dalla città romagnola. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Anche a Cesena se ne fregano delle colonnine

“I n un paese che non tiene conto dei parcheggi per disabili, figurarsi per uno stallo di ricarica (forse lo ha confuso proprio con i disabili):) Mi piacerebbe vedere il volto dell’ amico alfista se, al momento di fare gasolio, trovasse una vettura parcheggiata dinanzi alla pompa. Ironia a parte, a Cesena la musica è questa. Non ne avevo bisogno, carico al 90% a casa, ma magari qualcuno aveva puntato su Maps quello stallo in via Manuzzi. Ne approfitto per dire che, dopo un viaggio alle Canarie, ho scoperto i prezzi medi di ricariche elettriche sbirciando le app. E che lì gli automobilisti sono molto rispettosi dei pedoni… si fermano sempre . Questo vuol dire che a livello culturale c’ è un abisso da colmare. Un saluto, vi seguo sempre”. Davide Foschi

Risposta . Riceviamo continuamente segnalazioni di questo tipo. Ma mai sono accompagnate dalla notizia che la Polizia Locale è intervenuta per sanzionare la sosta irregolare, come neppure i posti per disabili. E che quando ci avviciniamo a un passaggio pedonale acceleriamo invece di fermarci per fare attraveresare chi è in attesa. Morale della favola: quando andiamo all’estero ci stupiamo del fatto che questi diritti vengono rispettati e sono la normalità. . Riceviamo continuamente segnalazioni di questo tipo. Ma mai sono accompagnate dalla notizia cheper sanzionare la sosta irregolare, come prescritto dal Codice della Strada. Ma qui, come scrive giustamente Davide, c’è un problema che va oltre le multe per chi parcheggia davanti alle colonnine. Cè’ il problema di una maeducazione e un menefreghismo dilaganti, che fa sì che non si rispettinoE che quando ci avviciniamo a un passaggio pedonale acceleriamo invece di fermarci per fare attraveresare chi è in attesa. Morale della favola: quando andiamo all’estero ci stupiamo del fatto che questi diritti vengono rispettati e