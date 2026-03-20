Amy di Elvene, la barca solare finlandese che vola a 30 nodi







Toccare i 30 nodi con Amy, la barca solare del cantiere finlandese Elvene, spinta dal fuoribordo elettrico Aries da 50 kW di Molabo, l’azienda tedesca specializzata in propulsione a 48 volt. Alle andature più basse, grazie all’autoproduzione solare, l’imbarcazione diventa energeticamente autosufficiente. A bordo l’energia è accumulata in un pacco batterie Victron da 45 kWh, collegato all’impianto solare integrato da 800 a 1300 W, che permette la navigazione in solar sailing fino a 5 nodi con lunga autonomia.

Può navigare a 4 nodi per 16 miglia solo con il sole

Il sistema installato a bordo è in grado di produrre tra 4 e 8 kWh al giorno, a seconda della configurazione scelta e delle condizioni meteo. Con una produzione di 4 kWh al giorno, l’imbarcazione può navigare per circa 4 ore a 4 nodi, con un consumo di 1 kW, raggiungendo così 16 miglia nautiche. Alle basse velocità il ricorso alla ricarica esterna si riduce in modo significativo.

La scelta della bassa tensione è motivata dalla volontà di semplificare assistenza e manutenzione, evitando «le complessità tipiche dei sistemi ad alta tensione». Su questo punto interviene Adrian Patzak, Coo di Molabo: «Erogare 50 kW a 48 volt permette di ottenere alte prestazioni senza i costi e i requisiti di sicurezza dei sistemi ad alta tensione. È un passo importante verso barche elettriche più semplici, scalabili e accessibili».

Il motore Aries da 50 kW. Prezzo a partire da 60 mila euro

Il fuoribordo elettrico installato è l’Aries da 50 kW prodotto da Molabo, il costruttore tedesco specializzato in sistemi di propulsione a 48 volt. Oltre a una velocità massima di 30 nodi Amy garantisce alla velocità di crociera di 20 nodi un’autonomia di circa 35 miglia nautiche.

Amy è progettata per la navigazione costiera (categoria CE C6) ed è indicata come soluzione versatile per flotte da noleggio e charter, piattaforme di boat sharing, uso ricreativo privato e come tender ad alte prestazioni.

La barca solare è attualmente commercializzata in Europa, Nord America e Africa. I prezzi partono da 60.000 euro e possono arrivare a 120.000 euro, IVA esclusa.

Amy nasce già ben equipaggiata per garantire un utilizzo quotidiano confortevole. Innanzitutto, a bordo troviamo uno stereo Bluetooth, una pavimentazione in sughero naturale e un sistema infotainment integrato che raccoglie i dati di navigazione, le informazioni di bordo e la gestione energetica. Inoltre, la strumentazione comprende un chartplotter con ecoscandaglio, mentre la ricarica wireless per smartphone e il layout modulare completano un’impostazione pensata per adattarsi a diversi utilizzi, dal noleggio alla crociera giornaliera. Infine, per chi desidera un livello di comfort superiore, l’imbarcazione può essere configurata con frigorifero, tettuccio parasole, faro di ricerca utile nelle manovre serali e una doccia con acqua dolce.

La collaborazione tra Molabo GmbH ed Elvene

Molabo è stata fondata nel 2016 a Ottobrunn, vicino a Monaco, dove sviluppa e produce sistemi di propulsione elettrica basati sulla tecnologia a bassa tensione a 48 volt. Parallelamente, spostandoci dalla Germania alla Finlandia, troviamo Elvene, il cantiere in cui è nata Amy. Le sue radici affondano a Jakobstad, una città costiera con una lunga tradizione cantieristica: secoli fa da qui salpavano navi in legno dirette verso gli oceani, e ancora oggi alcuni dei più prestigiosi yacht a vela del mondo vengono costruiti proprio in questa area.

In questo contesto di innovazione e continuità storica, Amy rappresenta la nuova generazione della propulsione elettrica solare. L’imbarcazione sarà presentata al Nice Boating Tomorrow, in programma dal 19 al 22 marzo 2026.

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