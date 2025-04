Ammoniaca: il carburante quasi perfetto (automobili a parte)

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Si parla tanto, fin troppo, di idrogeno, ma quasi nulla di ammoniaca che secondo molti potrebbe essere utilizzata con buoni risultati a fini energetici e anche come combustibile nei motori a scoppio e in aviazione. Questa la riflessione di Alessandro che ci ha inviato le 5 domande secche del formato YouTube “Fuoco amico”, chiedendo espressamente che a rispondere fosse il professor Alessandro Abbotto. Detto, fatto.

Il professor Abbotto, firma nota ai lettori di Vaielettrico per il prezioso contributo di articoli divulgativi, autore di numerosi libri su idrogeno ed ecosistema dell’auro elettrica, è professore di Chimica dei Materiali all’Università Bicocca di Milano e presidente della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana. E, guarda caso, è in procinto di pubblicare un lavoro dedicato proprio all’ammoniaca a fini energetici.

Rispondendo alle domande di Alessandro, Abbotto ci spiega perchè sia un vettore energetico di grandi potenzialità, con molti “pro” ma allo stato attuale della tecnologia altrettanti “contro”, in particolare come carburante nel trasporto leggero.

Ammoniaca, la molecola che toglie la fame dal mondo

L’ammoniaca, spiega , è la star della chimica mondiale da quando due premi Nobel, all’inizio del Novecento, scoprirono il procedimento per sintetizzarla unendo un atomo di Azoto e tre di idrogeno (NH3 la formula). E’ prevalentemente utilizzata come fertilizzante. Anzi, è il fertilizzante che ha permesso di raddoppiare la produzione agricola mondiale garantendo l’alimentazione a 8 miliardi di esseri umani. Si calcola per esempio che senza ammoniaca un kg di pane costerebbe 10 volte di più. Insomma, è una molecola di cui l’umanità non può più fare a meno.

Se ne producono 200 milioni di tonnellate all’anno con processi molto energivori, ad enorme pressione e altissima temperatura. Tuttavia il prodotto finale, che è un gas, liquefa a pressioni di sole 7-8 atmosfere e a una temperatura di circa -30 gradi centigradi. Perciò non è difficile da stoccare e da trasportare via nave, treno o tubazioni. Oggi le navi adibite alla trasporto dell’ammoniaca sono centinaia e circa 200 i porti in grado di trattarla.

Pro e contro nell’energia: ok per stoccaggio e trasporto navale, troppo tossico e poco infiammabile per il motore dei veicoli leggeri

Di utilizzo come vettore energetico si parla solo da pochi anni, e solo a livello scientifico e sperimentale, pur avendo una densità energetica superiore all’idrogeno e pari a circa il 60% dei combustibili fossili.

La densità energetica è dunque uno dei punti a favore, assieme ad una logistica matura e consolidata, alla facilità di stoccaggio e trasporto, e infine al fatto che non rilascia carbonio nella combustione, quindi non genera gas serra.

Di contro emana un odore sgradevole, è tossica allo stato puro e quindi presenta problemi di sicurezza, è meno infiammabile e brucia peggio dell’idrogeno e dei carburanti fossili.

Il bilancio fra energia utilizzata per produrla e energia rilasciata è migliore rispetto all’idrogeno puro. Produrre 1 kg di idrogeno richiede 50-55 kWh di energia, per produrre un kg di ammoniaca bastano 8-10 kwh. E un litro di ammoniaca contiene più idrogeno di un litro di idrogeno puro.

Alla luce di tutto questo, chiede il nostro Alessandro, come si potrebbe utilizzare in campo energetico? Abbotto risponde che le attuali sperimentazioni, alcune in stato avanzato, riguardano soprattutto lo stoccaggio annuale di energia da trasformare in elettricità in centrali termoelettriche al posto del gas naturale o direttamente attraverso fuel cells.

Altro impiego in corso di sviluppo sarebbe nel trasporto pesante marittimo: sono allo studio sia motori termici alimentati ad ammoniaca, sia motori elettrici a celle combustibile. Si legge infine di sperimentazioni nel campo dell’aviazione.

Più difficile, secondo Abbotto, un impiego nel trasporto individuale leggero di massa.

In primo luogo per problemi di sicurezza: una fuga di ammoniaca tossica presenta rischi letali per l’uomo. Utilizzarla in sicurezza su milioni di veicoli privati è praticamente impossibile. In secondo luogo la bassa velocità di accensione e le difficoltà di combustione mal si adattano ai motori termici dei veicoli leggeri. Al limite sarebbe possibile utilizzare un blend con l’80% di ammoniaca e il 20% di carburante fossile, benzina o metanolo.

Fotosintesi artificiale: un sogno (non troppo) lontano

Quanto alla sostenibilità del processo produttivo, Abbotto fa notare che tutto o quasi dipende da come viene prodotto l’idrogeno. Se è “verde” quello, cioè prodotto con energia da fonte rinnovabile, e se è altrettanto “verde” l’ulteriore quota di energia necessaria alla sintesi con l’azoto per comporre la molecola dell’ammoniaca, il problema emissioni non esiste: la sostenibilità è al 100%. Ma oggi mancano entrambe le pre condizioni. Dunque l’ammoniaca “verde” non esiste, se non in laboratorio.

Tuttavia molte Università, tra cui Milano Bicocca, stanno studiando miglioramento tecnologici in grado di ottimizzare la produzione della molecola.

Un’innovazione risolutiva potrebbe arrivare dall’Università di Harward, dove un team di ricercatori ha già realizzato in laboratorio la cosiddetta fotosintesi artificiale. E’ un procedimento che trasforma direttamente l’azoto atmosferico in ammoniaca operando la sintesi con l’idrogeno attraverso l’irraggiamento solare. Sarebbe una rivoluzione epocale, sia per il settore agricolo, sia per quello energetico. «Ma industrializzare una tecnologia del genere – mette in guardia Abbotto – richiederà non meno di 15-20 anni. Se mai ci si riuscirà».

