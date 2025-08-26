Premium

Redazione
il26 Agosto 2025
Amministratore di condomini a Mattarella: incentivi ingiusti

Amministratore di condomini contro gli incentivi in arrivo. L’esclusione dal bonus di chi vive nei piccoli centri crea indignazione anche nella categoria. Ed  è all’origine di una documentata lettera di protesta inviata da  Paolo Pietro Ucini, titolare di uno studio a Soleto, nel Leccese. Indirizzata al presidente Mattarella e ai ministri competenti.

Amministratore di condomini a Mattarella: l’inquinamento non c’è solo in città…

Come ormai noto a tutti, il decreto, così come è stato impostato, prevede la possibilità di usufruire degli incentivi Statali per l’acquisito di auto elettriche o a basse emissioni, solo a chi vive nelle cosiddette aree urbane funzionali (FUA). Senza che vi sia una qualsiasi ragione ambientale o giuridica posta a fondamento di tale provvedimento” si legge nella lettera. “Questo criterio adottato appare del tutto ingiustificato e discriminatorio e oltremodo contradditorio rispetto agli obiettivi ambientali prefissati. L’inquinamento non è un problema di esclusiva pertinenza delle grandi città o di qualche paese limitrofo ad esse. Inoltre penalizza i residenti delle aree urbane rurali e periferiche, dove l’auto è spesso l’unico mezzo utilizzato per gli spostamenti in direzione dei grandi centri abitati. Tale divario è amplificato anche dalla inadeguatezza dei mezzi pubblici. In tal modo viene impedito loro di sostituire veicoli obsoleti con auto a minor impatto ambientale”.

Perché escludere i piccoli centri dalla transizione ecologica?

Prosegue la lettera: “Questa decisione di fatto costituisce una palese violazione dei diritti di eguaglianza e parità di accesso alle risorse pubbliche di ogni cittadino italiano, sanciti dagli Art. 3 e 97 della Costituzione. Creando di fatto un grave precedente di esclusione territoriale nei diritti legati alla transizione ecologica. E delineando una divisione territoriale gravemente lesiva dei diritti di ogni singolo cittadino, aprendo le porte a forti contestazioni. Ritengo invece che gli incentivi ambientali debbano essere accessibili a tutti i cittadini “sulla base di criteri equi e oggettivi, come il reddito e l’effettiva necessità di sostituire un veicolo inquinante, senza discriminazioni legate al luogo di residenza. E chiedo alla SV Ill.ma, quale Garante dell’Unità e dell’equilibrio della Repubblica…, di vigiliare e sensibilizzare il Governo a rivedere con urgenza tali criteri. Eliminando la limitazione territoriale e garantendo a tutti i cittadini una transizione ecologica giusta e inclusiva“.

Risposta. Continuiamo a ricevere lettere di protesta per un provvedimento che sembra spaccare in due l’Italia. Non più tra Nord e Sud, ma tra grandi e piccoli centri. Vedremo che cosa accadrà quando la norma entrerà in funzione e che toni assumerà la protesta, tutt’altro che infondata.

Redazione
il26 Agosto 2025
