Amministratore di condomini a Mattarella: incentivi ingiusti

Amministratore di condomini contro gli incentivi in arrivo. L’esclusione dal bonus di chi vive nei piccoli centri crea indignazione anche nella categoria. Ed è all’origine di una documentata lettera di protesta inviata da Paolo Pietro Ucini, titolare di uno studio a Soleto, nel Leccese. Indirizzata al presidente Mattarella e ai ministri competenti.
Amministratore di condomini a Mattarella: l’inquinamento non c’è solo in città…
“Come ormai noto a tutti, il decreto, così come è stato impostato, prevede la possibilità di usufruire degli incentivi Statali per l’acquisito di auto elettriche o a basse emissioni, solo a chi vive nelle cosiddette aree urbane funzionali (FUA). Senza che vi sia una qualsiasi ragione ambientale o giuridica posta a fondamento di tale provvedimento” si legge nella lettera. “Questo criterio adottato appare del tutto ingiustificato e discriminatorio e oltremodo contradditorio rispetto agli obiettivi ambientali prefissati. L’inquinamento non è un problema di esclusiva pertinenza delle grandi città o di qualche paese limitrofo ad esse. Inoltre penalizza i residenti delle aree urbane rurali e periferiche, dove l’auto è spesso l’unico mezzo utilizzato per gli spostamenti in direzione dei grandi centri abitati. Tale divario è amplificato anche dalla inadeguatezza dei mezzi pubblici. In tal modo viene impedito loro di sostituire veicoli obsoleti con auto a minor impatto ambientale”.
Perché escludere i piccoli centri dalla transizione ecologica?
Prosegue la lettera: “Questa decisione di fatto costituisce una palese violazione dei diritti di eguaglianza e parità di accesso alle risorse pubbliche di ogni cittadino italiano, sanciti dagli Art. 3 e 97 della Costituzione. Creando di fatto un grave precedente di esclusione territoriale nei diritti legati alla transizione ecologica. E delineando una divisione territoriale gravemente lesiva dei diritti di ogni singolo cittadino, aprendo le porte a forti contestazioni. Ritengo invece che gli incentivi ambientali debbano essere accessibili a tutti i cittadini “sulla base di criteri equi e oggettivi, come il reddito e l’effettiva necessità di sostituire un veicolo inquinante, senza discriminazioni legate al luogo di residenza. E chiedo alla SV Ill.ma, quale Garante dell’Unità e dell’equilibrio della Repubblica…, di vigiliare e sensibilizzare il Governo a rivedere con urgenza tali criteri. Eliminando la limitazione territoriale e garantendo a tutti i cittadini una transizione ecologica giusta e inclusiva“.
Risposta. Continuiamo a ricevere lettere di protesta per un provvedimento che sembra spaccare in due l’Italia. Non più tra Nord e Sud, ma tra grandi e piccoli centri. Vedremo che cosa accadrà quando la norma entrerà in funzione e che toni assumerà la protesta, tutt’altro che infondata.
