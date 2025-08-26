Amministratore di condomini a Mattarella: incentivi ingiusti

Prosegue la lettera: “Questa decisione di fatto costituisce una palese violazione dei diritti di eguaglianza e parità di accesso alle risorse pubbliche di ogni cittadino italiano, sanciti dagli Art. 3 e 97 della Costituzione. Creando di fatto un grave precedente di esclusione territoriale nei diritti legati alla transizione ecologica. E delineando una divisione territoriale gravemente lesiva dei diritti di ogni singolo cittadino, aprendo le porte a forti contestazioni. Ritengo invece che gli incentivi ambientali debbano essere accessibili a tutti i cittadini “sulla base di criteri equi e oggettivi, come il reddito e l’effettiva necessità di sostituire un veicolo inquinante, senza discriminazioni legate al luogo di residenza. E chiedo alla SV Ill.ma, quale Garante dell’Unità e dell’equilibrio della Repubblica…, di vigiliare e sensibilizzare il Governo a rivedere con urgenza tali criteri. Eliminando la limitazione territoriale e garantendo a tutti i cittadini una transizione ecologica giusta e inclusiva“.