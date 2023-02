Amburgo: dal 2025 solo taxi EV

Amburgo sarà la prima città in Germania a vietare i taxi a motore termico dal 2025: da allora solo emissioni zero, con una transizione già iniziata da tempo.

Amburgo, una conversione senza traumi e polemiche

Il provvedimento era nell’aria da tempo ed è stato approvato in settimana con nuove norme locali sui cambiamenti climatici. Ma le flotte di taxi si stanno già muovendo. 65 mezzi dei 150 che compongono la flotta della società Best Taxi, per esempio, sono già passati alla trazione elettrica o a idrogeno. Altre 34 sono già stati ordinati e stanno per essere consegnati, attrezzati anche per il trasporto di persone su sedia a rotelle. “Siamo fermamente convinti che il futuro del nostro settore sia elettrico e che questa data di passaggio sia realistica e fattibile“, è l’analisi di Thomas Lohse, CEO di Hansa, altra società di taxi. Gli fa eco Anjes Tjarks, senatore dei Verdi: “L’industria è pronta a lasciarsi alle spalle l’era dei motori a combustione. Gli e-taxi si sono dimostrati affidabili, convenienti ed economici rispetto ai taxi a combustione“. Al momento sulle strade di Amburgo sono circa 350 i taxi a emissioni zero in servizio.

E in Italia? molto ibrido, ancora poco elettrico

In effetti in Germania il passaggio alle emissioni zero, previsto dalla UE per il 2035, viene vissuto con una certa naturalezza, senza le aspre polemiche in corso da noi. Pochi giorni fa la Mercedes ha fatto sapere di condividere la decisione di Bruxelles e di puntare a lanci di novità solo-elettriche già a partire dal 2030. In Italia anche la transizione alle emissioni zero nel trasporto pubblico, bus e taxi, procede con più lentezza è difficoltà. Bologna e Firenze sono tra le città che più si sono adoperate per una progressiva elettrificazione delle flotte di taxi, ma tra mille polemiche e resistenze. Nei decenni passati molto tassisti sono passati all’ibrido, grazie a offerte piuttosto allettanti da parte di Toyota. Ma l’ulteriore salto verso l’elettrico è vissuto con molta più difficoltà, per il prezzo delle auto e per l’autonomia più contenuta.