Il sindaco di Lipari Riccardo Gullo è chiaro: “Una balla, solo una montatura. L’ambulanza elettrica non si è scaricata”. Sulla versione del mezzo di soccorso che raggiunge l’eliporto di Panarea solo grazie alle spinte dei “passanti” si è letto tanto. Ma come sono andate veramente le cose?

Non è proprio un gioco da ragazzi spingere un veicolo anche se piccolo come il Porter Glass Van. Ci siamo rivolti, quindi, alle fonti locali. Muro di gomma, zero trasparenza ed estenuanti attese per arrivare a niente con i rappresentanti sanitari locali e di Messina (la Asp). Vediamo invece la versione del sindaco alla guida delle piccole isole delle Eolie da poco più di due mesi.

“E’ arrivata fino a tre metri dall’elicottero e con metà della carica”

Riccardo Gullo inizia la sua ricostruzione con la smentita dei tanti che hanno detto e scritto che l’ambulanza si è fermata durante il trasporto della donna malata e ha citato perfino l’intervento provvidenziale dei passanti. “L’ambulanza è arrivata a destinazione ovvero alla pista dell’eliporto alle 19.50 ed è rimasta ferma in attesa dell’elicottero fino alle 23,15. Quando è atterrato bastava usare la barella per i tre metri finali. Come si usa fare quando si soccorre una persona nei vicoli stretti dei nostri paesi dove non passa l’ambulanza. E si percorrono più di tre metri“.

Il video

L’ambulanza non si è fermata per strada, bene. Ma non si è mossa, anche se solo di tre metri, quando serviva? “Non è vero. L’ambulanza secondo quanto ho ricostruito è tornata in sede aveva la carica a metà. Quindi non si è riusciti a farla partire, ma funzionava. Non aveva finito l’energia a disposizione. Il resto sono solo montature“.

Il sindaco è furioso: “Ma quando mai si spinge un’ambulanza per tre metri, ma è una cosa costruita. Per di più noi ci adoperiamo per l’ambulanza, ma per sopperire all’inefficienza del servizio sanitario. L’elicottero non può arrivare dopo tre ore anche se si tratta di un codice giallo come è stato comunicato dai medici. I Comuni però non devono sostituirsi ad una amministrazione sanitaria carente”.

Il porter elettrico è del 2004, ben 18 anni e tecnologia obsoleta

Abbiamo dato la versione del sindaco, ma chiesto anche informazioni sul veicolo per scoprire che si tratta di un mezzo vetusto. Siamo alla preistoria della mobilità elettrica: “Ho visto il libretto ed è del 2004, poi non so quando è stata consegnata“. Chiaro che parliamo di un mezzo antiquato con una bassa autonomia rispetto ai veicoli elettrici. Chiaro ed evidente che il problema nell’isola non è la scelta tra elettrico o termico (per di più a volte manca pure il carburante) ma disporre di un mezzo di soccorso nuovo.

