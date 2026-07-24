











Ambulanza a energia solare? Fatto, ad opera del team studentesco Solar Team Eindhoven del Politecnico TU della città olandese.

Ambulanza a energia solare, per aree senza carburanti o elettricità

Sichiama Stella Juva la prima ambulanza al mondo alimentata a energia solare. Il veicolo è stato progettato per rendere l’assistenza medica accessibile anche alle persone nelle aree più remote. Dove le strade dissestate e la carenza di carburante o elettricità limitano l’accesso alle cure. “Ci siamo ispirati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, che mirano a garantire a tutti il diritto alla salute“, spiega il team manager Mathijs van Gerven. Per sviluppare Stella Juva, il team di studenti ha collaborato con organizzazioni sanitarie internazionali tra cui Amref Health Africa. “Speriamo così di rendere l’accesso alle cure non solo più capillare, ma anche più sostenibile“, dice Yarno Basten, responsabile delle partnership del Solar Team Eindhoven. “Vogliamo ispirare operatori sanitari, aziende e altre realtà a creare un impatto sociale attraverso la tecnologia”.

Oggi gli operatori fanno enormi distanze in bici…

“23 studenti sono riusciti a realizzare questo progetto in un solo anno. Il che dimostra cosa sia possibile fare quando l’industria tecnologica e il terzo settore collaborano”, spiegano i responsabili del team. “Per milioni di persone una buona assistenza sanitaria rimane un miraggio. L’accesso alle cure non dovrebbe dipendere dalla presenza di elettricità o carburante. Nelle zone più remote, gli operatori sanitari percorrono enormi distanze in bicicletta e l’energia elettrica non è mai data per scontata. Un elemento che invece è fondamentale, ad esempio per la catena del freddo dei vaccini o per azionare i macchinari medici“, dichiara Femke Maurits, responsabile delle partnership di Amref Health Africa nei Paesi Bassi. “Ecco perché siamo orgogliosi di esplorare come l’innovazione solare possa avvicinare le cure alle persone che oggi ne sono quasi del tutto escluse”.

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