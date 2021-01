Ambrogio robot è elettrico da 21 anni ovvero le emissioni zero in giardino sono ormai storia per questo tagliaerba italiano. Zucchetti Centro Sistemi, nata nel 1985 come Software House e fondata da Fabrizio Bernini, è un’azienda che ha puntato sull’elettrico. Oggi offre ben 18 modelli. Sul prato la batteria vince.

Robot casalinghi per tutte le superfici: da 200 a 35mila metri

Nell’ampio catalogo del marchio italiano ci sono robot che si prestano ad esigenze “casalinghe” ovvero per poche decine di metri del giardino dell’abitazione oppure robot per usi professionali. In numeri: si va dal robot che serve fino a 200 metri quadri fino al fratello maggiore che lavora su 30 mila metri quadri. Una forbice ampia anche sul prezzo: dai 900 ai quasi 15mila.

Ambrogio 4.0 Elite: carica anche induttiva

Difficile fare un riassunto dei diversi modelli, abbiamo quindi scelto di descrivere un modello a metà nell’uso tra piccolo giardino e grandi estensioni. Parliamo di Ambrogio 4.0 Elite. Una macchina che nella sua variante più performante può lavorare una superficie di 3500 metri quadri. Ben al di là di un piccolo giardino “casalingo”. Ma vediamo le prestazioni dichiarate dal produttore dei tre diversi modelli della serie 4,0 Elite: Power Unit Medium, Power Unit Premium, Power Unit Extra Premium. Ecco i numeri di ciascuna batteria e della conseguente autonomia di lavoro sia in tempi che in metri quadri: 1×5.8 Ah per 2:45 ore e 2200 metri quadri per il Power Unit Medium ; gli altri due modelli hanno numeri uguali 1×8.7 Ah per 3:45 ore e 3500 metri quadri. Cosa cambia? La modalità di ricarica con il Power Unit Extra Premium non a contatto ma induttiva.

Quanto costa Ambrogio 4.0 Elite? Da 3100 a 3550 euro

I prezzi di questo modello di robot Ambrogio vanno da 3100 ai 3550 euro. Nonostante prestazioni e servizi diversi non vi è una grandissima differenza di prezzo tra il modello più economico e quello più caro ovvero parliamo di 420 euro di scarto. E, soprattutto, si spendono solo 120 euro in più tra i due modelli meno cari dove però il Power Unit Premium garantisce un ‘ora di lavoro e 1200 metri quadri in più. Questo il riepilogo del listino: Power Unit Medium 3.130,00 IVA inclusa; Power Unit Premium € 3.250,00 IVA inclusa; Power Unit Extra Premium € 3.550,00 IVA inclusa.

Robot intelligente: programmi le aree dove lavorare e quelle da escludere

Un dato fondamentale del robot e la capacità di una guida autonoma programmata. In altri termini è possibile arrestare, avviare, escludere le aree da tagliare e monitorare il robot con una App. Visto che costa ed è facile da portare via è stato installato il Geofence Alarm: il sistema che avvisa quando il robot esce dal giardino. Si resta informati sui movimenti e sugli spostamenti del robot, in altri termini c’è anche un antifurto. Interessante la tecnologia ZCS compatibile con gli assistenti vocali. Per tutti i dati tecnici, ecco un link.

