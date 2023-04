Ambrogio, ecco i pro e i contro dei miei due anni in eC4

Ambrogio ha scelto la Citroen eC4 con il cervello. E dopo due anni in auto elettrica anche il suo giudizio è equilibrato. Personalmente soddisfatto, riconosce che per utilizzi estremi potrebbe non essere ancora la soluzione giusta. Al netto però di troppi pregiudizi e tanta disinformazione.

di Ambrogio Comi

Sto seguendo con interesse da qualche tempo le vostre pubblicazioni ed ho deciso di iscrivermi al vostro canale. Vorrei trasmettere la mia esperienza con l’auto elettrica.

Ho acquistato nel 2021 una elettrica di classe C, le motivazioni erano ecologiche ed economiche.

Ecologia ed economia: così ho scelto una BEV

Ecologiche perchè credo alla comunità tecnico-scientifica la quale sostiene che l’impatto ambientale di un EV è molto inferiore a quello di una termica. Non credo alle sparate di alcuni politici e giornalisti nostrani contro le EV. Le loro motivazioni sono poco credibili, anzi temo che queste posizioni ci portino ad un ulteriore arretramento rispetto alle tecnologie emergenti.

Economiche perchè facendo un pò di conti ho concluso che nell’arco della sua vita un’ EV costa meno di una termica di pari categoria. D’altra parte la conferma di questo è che diverse case automobilistiche hanno già annunciato che non produrranno più auto termiche ben prima della scadenza del 2035.

Prima dell’acquisto ho valutato e provato due auto, la WW ID.3 e la Citroen eC4. La prima, essendo una EV nativa, mi è sembrata più ottimizzata come spazio, più performante e più innovativa, la seconda più confortevole e molto più completa negli equipaggiamenti a parità di listino, questo probabilmente grazie alle sinergie con le versioni termiche.

Fotovoltaico e in media 30-50 km al giorno

Infine l’offerta di noleggio a lungo termine Free2move del giugno 2021 con canoni a parità di modello uguali per elettrico benzina e diesel, mi ha definitivamente portato a scegliere la eC4. Aggiungo che nel 2021 ho installato un impianto fotovoltaico da 5.2 KW; ho preferito investire inizialmente i soldi su questo impianto e pagare un canone mensile per l’auto, devo dire che il riscontro economico che sto avendo conferma la bontà della scelta.

Il mio utilizzo dell’auto è di 20-50 km giornalieri e qualche viaggio tra i 200 ed i 500 Km ogni tanto, per una media di circa 14000 km all’anno. Normalmente una percorrenza così bassa non è ottimale per gli EV, che costano di più all’inizio e recuperano dopo parecchi km grazie alla minor spesa per energia e manutenzione.

Nel mio caso però ho il fotovoltaico che produce più energia di quanta ne consumo, per cui il mio costo al KWh è quello della mancata vendita dell’energia in esubero, stiamo parlando di meno di 10 centesimi al KWh e visto che percorro circa 6 Km con un KWh, i 18 km che su una buona termica richiedono un litro di carburante al costo di 1,7 – 1,9 Euro, a me costano nel 95% dei casi meno di 30 centesimi.

Quale altra auto mi darebbe lo stesso comfort?

Ho visto di recente alcuni resoconti di Paolo Mariano sui criteri di scelta e di utilizzo delle EV. Mi ritrovo molto nelle sue analisi, pur avendo un’auto diversa ed una situazione di utilizzo differente. Aggiungo altri punti di forza che riscontro sulla mia EV.

Innanzitutto il comfort. silenziosità, assenza di vibrazioni, motore sempre in coppia, fluidità di marcia e sospensioni votate alla comodità sono un plus della eC4. A volte mi chiedo: quale auto termica mi ci vorrebbe per avere lo stesso confort della mia eC4?

Altro punto a favore nel mio caso sono i tempi di rifornimento. Carico quasi sempre da casa, impiegando quei pochi secondi necessari a collegare la spina ed alzare l’interruttore. Finora non ho ancora installato una wallbox, perché riesco a gestire le finestre di ricarica col carichino, tenendo sempre l’auto in SoC tra il 50% e l’80%. Ma prima o poi provvederò.

Non amo le Fast: ricarico a pranzo o a spasso

I vantaggi delle EV si amplificano nei percorsi di montagna. Laddove le termiche aumentano di molto il consumo di carburante e di freni, le EV recuperano in discesa buona parte dell’energia spesa in salita e raggiungono una percorrenza chilometrica simile a quella riscontrabile su un percorso normale, il tutto con una notevole facilità di guida, non occorre quasi neanche frenare! Inoltre non si fa rumore e non si affumica nessuno.

Quando faccio dei viaggi uso le tessere flat, il costo sale un bel po ‘, ma rimane inferiore a quello di una termica. In autostrada mi fermo ogni 2 ore circa, ricarico dalle HPC, mi riposo un pò ed arrivo a destinazione in maggior tempo, ma più riposato. Preferisco comunque i viaggi che mi permettono di fare tappe in luoghi da visitare o in coincidenza dell’ora di pranzo; questo mi permette di ricaricare in AC. Anche qui il rifornimento diventa a tempo quasi zero, basta programmare adeguatamente la “gita”.

Devo dire che è pure divertente pianificare il viaggio. utilizzo inizialmente ABRT ed Enel X Way, ma alla fine scelgo il punto di ricarica in funzione di qualche tappa interessante da fare, preferibilmente nel centro di qualche città.

Fra i consumi reali e quelli indicati c’è un gap del 15%

Per quanto riguarda i consumi, noto anch’io un aumento dei consumi nel periodo invernale, noto anche una differenza tra i consumi indicati dalla strumentazione di bordo rispetto e quelli reali misurati suddividendo i KWh necessari per ripristinare la carica iniziale per i km percorsi, stimo questa differenza intorno al 15%, anche qui noto che questa è maggiore in inverno, a campione ho calcolato questa differenza in circa il 10% in estate ed il 20% in inverno.

Con queste premesse il dato di consumo medio va considerato nell’arco di un anno ed il valore indicato dopo il primo anno di vità è di 143 Watt per km, dunque stimo il consumo reale in circa 160-165 Watt per km.

Per quanto riguarda la velocità di carica ho verificato anch’io una forte differenza in base alla temperatura ed allo stato di carica, ad esempio da una colonnina HPC da 150 KW a 13° e SOC 43% ho caricato inizialmente a 63 KW, alla fine a SOC 99% ho caricato a 20KW. Successivamente alla stesso colonnina a 25° e SOC 23% ho caricato inizialmente a 85 KW.

Ancor meglio se facessi 40.000 km all’anno

In passato mi sono trovato in situazioni di utilizzo dell’auto molto diverse da quella attuale: ad esempio 30000-40000 Km all’anno con percorrenza giornaliera abbastanza regolare in cui mi sarei trovato benissimo con una EV, oppure 40000-50000 km all’anno con percorrenze irregolari e costrizioni temporali in cui un EV come l’attuale non sarebbe stata adatta, ma avrebbe richiesto auto con batterie più capienti oppure delle diesel.

Per molti ma non per tutti (pegiudizi a parte)

In conclusione le EV forse non sono ancora adatte a tutti, ma penso che il basso volume di vendita in Italia (4-5%) non sia dovuto a fattori razionali, bensì a disinformazione o pregiudizi anche indotti da persone poco competenti.

