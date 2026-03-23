Ambientalisti sconfitti nella causa contro BMW e Mercedes

Ambientalisti sconfitti nella causa intentata in Germania contro due big dell’auto, BMW e Mercedes. Che parlano di “certezza giuridica ristabilita”.
Ambientalisti sconfitti sullo stop ai motori termici nel 2030
La Corte federale di giustizia tedesca, basata a Karlsruhe, ha respinto la causa intentata contro Bmw e Mercedes-Benz da alcuni attivisti per il clima. I ricorrenti chiedevano di obbligare le due case automobilistiche a interrompere la vendita di veicoli con motore a combustione interna a partire da novembre 2030. La piú alta corte tedesca si è pronunciata a favore delle aziende. La sentenza lunedì 23 marzo al termine di un processo in cui tre leader dell’organizzazione ambientalista Deutsche Umwelthilfe (Duh) hanno sostenuto che le case automobilistiche violavano la Costituzione tedesca. Aggravando così i cambiamenti climatici attraverso la vendita di veicoli inquinanti.
La Corte: “Nessuno sforamento in assenza di budget di emissioni”