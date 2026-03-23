Ambientalisti sconfitti nella causa contro BMW e Mercedes







Ambientalisti sconfitti nella causa intentata in Germania contro due big dell’auto, BMW e Mercedes. Che parlano di “certezza giuridica ristabilita”.

Ambientalisti sconfitti sullo stop ai motori termici nel 2030

La Corte federale di giustizia tedesca, basata a Karlsruhe, ha respinto la causa intentata contro Bmw e Mercedes-Benz da alcuni attivisti per il clima. I ricorrenti chiedevano di obbligare le due case automobilistiche a interrompere la vendita di veicoli con motore a combustione interna a partire da novembre 2030. La piú alta corte tedesca si è pronunciata a favore delle aziende. La sentenza lunedì 23 marzo al termine di un processo in cui tre leader dell’organizzazione ambientalista Deutsche Umwelthilfe (Duh) hanno sostenuto che le case automobilistiche violavano la Costituzione tedesca. Aggravando così i cambiamenti climatici attraverso la vendita di veicoli inquinanti.

La Corte: “Nessuno sforamento in assenza di budget di emissioni”

Le cause erano state intentate da tre responsabuli della DUH. L’accusa si basava su un “budget di emissioni di carbonio” calcolato per ciascuna delle due case automobilistiche, sostenendo sforamenti da parte di entrambe. Ma la Corte ha stabilito che nessun budget di questo tipo era stato assegnato ⁠a singole società. Sia Mercedes-Benz che BMW hanno accolto con soddisfazione la sentenza, sottolineando il loro impegno per la sostenibilità. E un protavoce del gruppo di Monaco ha aggiunto che la decisione fornisce “certezza giuridica per le aziende che operano ⁠in Germania”. Le cause di questo tipo davanti ai tribunali tedeschi si sono moltiplicate negli ultimi anni, dopo lo scandalo creato nel 2015 dal Dieselgate. Il caso scoppiato in casa Volkswagen aveva portato non solo a sentenze di risaricmento danni, ma anche a pene detentive per alcuni top manager del gruppo.