Ambientalisti contro Eni: “Ha piani dannosi per il clima”

Ambientalisti contro ENI: l’ente del cane a sei zampe è accusata di avere un piano industriale dannoso per il clima. Parte la campagna “greENIwashing”.

Ambientalisti contro Eni: avviata una procedura all’OCSE

L’iniziativa, guidata dal gruppo VERDI/ALE al Parlamento europeo, si fonda sulle Linee Guida OCSE per le multinazionali. Linee guida che fissano una serie di principi orientati a promuovere nelle imprese condotte responsabili dal punto di vista sociale, ambientale e della tutela dei diritti umani. Tra cui obblighi di trasparenza e di adozione di policy d’azienda che tengano conto delle conoscenze scientifiche attuali. Quella avviata, prevista dalle stesse Linee Guida in caso di condotta d’impresa ritenuta contraria ai principi fissati, è una procedura di mediazione. Il PCN – Punto di Contatto Nazionale dell’OCSE, presso il MISE, è chiamato a valutare l’istanza e a dichiararne l’ammissibilità. Tra i rilievi sollevati: assenza di misure per il taglio delle emissioni nei prossimi anni e mancanza di una valutazione di impatto climatico delle attività d’impresa. Così come di informazioni adeguate e la mancata elaborazione di un piano di prevenzione e mitigazione dei rischi

L’accusa: fa solo greenwashing

Philippe Lamberts, presidente del gruppo VERDI/ALE, spiega:“ENI ha dichiarato spontaneamente di volersi impegnare a rispettare gli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi attraverso la firma del Paris Pledge for Action. Nonostante il dichiarato impegno dell’azienda petrolifera italiana in ambito climatico, il piano industriale prevede proposte che di fatto risultano essere solo diversivi. Dall’efficacia non dimostrata:

un incremento del 4% annuo della quantità di oil&gas estratto nei successivi tre anni

della quantità di oil&gas estratto nei successivi tre anni un trend di riduzione delle emissioni non in linea con gli scenari individuati dalla comunità scientifica per rispettare i target di lungo termine dell’Accordo di Parigi

con gli scenari individuati dalla comunità scientifica per rispettare i target di lungo termine dell’Accordo di Parigi il ricorso a tecniche controverse ed inefficaci, come il CCS (processo di cattura e stoccaggio di CO2) o la produzione di idrogeno blu “.

Ambientalisti contro Eni Ecco tutti i firmatari

“Sosteniamo con convinzione questa iniziativa, a cui abbiamo contribuito sin dall’inizio” – dicono Eleonora Evi ed Angelo Bonelli, co-portavoce nazionali di Europa Verde. “ENI è il principale emettitore italiano di gas serra e una delle aziende più inquinanti del pianeta. Inammissibile che, proprio mentre l’emergenza climatica richiede l’eliminazione delle fonti fossili, ENI continui impunemente ad investire in estrazioni di oil & gas. Con l’aggravante di ripulirsi l’immagine attraverso vergognose azioni di greenwashing, l’ultima al Festival di Sanremo. Per questo abbiamo ideato la campagna greENIwashing”. I promotori dell’iniziativa sono: Europa Verde, GREENS/ALE al Parlamento Europeo, Rete Legalità per il clima, A Sud, Forum Ambientalista, Generazioni Future – Cooperativa di mutuo soccorso, Fridays for Future, Extinction Rebellion Milano, Per il clima fuori dal fossile, Emergenzaclimatica.it, Diritto Diretto.

