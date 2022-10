Amazon investe un miliardo per 10 mila e-furgoni in Europa

Amazon sta mettendo il turbo per elettrificare anche la sua flotta di veicoli europea. Il colosso dell’e-commerce investirà circa un miliardo di euro (975 milioni di dollari) nei prossimi cinque anni in furgoni elettrici, camion e hub di pacchi a basse emissioni in Europa.

Il suo piano è aumentare il numero dei mezzi elettrici leggeri in Europa dai 3.000 attuali a oltre 10.000 entro il 2025, ma non ha detto quale percentuale della sua flotta di consegna dell’ultimo miglio rappresentino queste cifre.

Amazon spera anche di inserire in flotta circa 1.500 camion elettrici pesanti (come Tesla Semi , Freightliner eCascadia o Volvo VNR Electric ) per la movimentazione delle merci tra porti e centri logistici.

Quanto ai furgoni, Amazon non ha detto che veicoli elettrici e di quali marche vuole acquistare. Ma a livello globale ha ordinato 100.000 furgoni elettrici a Rivian e alcuni di questi sono stati in esercizio negli Stati Uuniti. Altri veicoli sono stati opzionati da case non americane come Mercedes , Lion Electric e Volvo. Potrebbeero essere questi destinati a viaggiare per le strade d’Europa.

Oltre all’acquisto di nuovi veicoli, la regina del commercio online si doterà di una propria rete di impianti di ricarica. Li collocherà presso i propri centri logistici e in punti precisi delle sue rotte più frequentate. Inoltre sta facendo pressione sui fornitori indipendenti di servizi di trasporto perchè elettrifichino a loro volta le proprie flotte.

Uno di questi, in Italia, ha recentemente inaugurato in Piemonte l’infrastruttura di ricarica Chargic Plaza progettata da OneWedge. Alimenterà la prima flotta di 20 furgoni elettrici per le consegna dell’ultimo miglio. Realizzerà altri quattro impianti del genere in altrettanti hub italiani, dotati anche di ricariche fast per veicoli commerciali elettrici a medio raggio (leggi).

Amazon ha annunciato che raddoppierà anche le dimensioni della sua rete europea di hub di “micro-mobilità” che attualmente effettuano consegne urbane tramite cargo bike elettricheo a piedi, utilizzando hub centrali in 20 città europee.

