Amazon, al via anche in Italia le consegne con le cargo bike...

Iniziano da Firenze le prime consegne di Amazon con le cargo bike elettriche.

Amazon ha avviato a Firenze un’importante innovazione nella logistica urbana, introducendo per la prima volta in Italia le consegne con cargo bike elettriche. L’obbiettivo è triplice: ridurre le emissioni di CO2, diminuire il traffico nel centro storico del capoluogo toscano e velocizzare le consegne.

Non le solite cargo bike

Non immaginiamoci però le solite cargo bike elettriche. Amazon adotterà bici a quattro ruote con una capacità di carico decisamente superiore a quelle tradizionali. Si tratta della prima sperimentazione nel Paese con questa tipologia di veicoli.

A sostegno logistico Amazon ha realizzato un nuovo hub dedicato alla micromobilità. Amazon adotta mezzi di micromobilità tradizionali in altre 7 città italiane: Milano, Napoli, Genova, Bologna, Roma e Trento.

Anche i rider che effettueranno le consegne con le cargo bike elettriche, sono assunti dai partner di servizi di consegna al livello G1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Trasporto e la Logistica.

Nel 2022, Amazon ha annunciato l’intenzione di investire 1 miliardo di euro per rendere sempre più green le sue consegne e si è impegnata a raggiungere zero emissioni nette di CO2 in tutte le sue attività entro il 2040.

Un impegno anche per la città

“È una novità che può cambiare il panorama della logistica in città – dice l’assessore alla Mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio-: con questa importante innovazione avremo più sicurezza per i pedoni, meno inquinamento e una riduzione dei mezzi commerciali sulle strade. È una soluzione innovativa che dà una risposta concreta al tema della logistica nell’ultimo miglio. Ringraziamo Amazon per aver scelto Firenze come prima città per questa novità, che riteniamo particolarmente interessante e che monitoreremo. Il fatto che questa soluzione venga adottata da Amazon è il segnale che la via di una logistica di ultimo miglio sostenibile è praticabile; auspichiamo che tante altre aziende seguano questa buona pratica, anche perché per l’Amministrazione Comunale il tema della logistica del centro storico è fondamentale”.

“Siamo felici di annunciare questo ulteriore tassello nel percorso di decarbonizzazione della rete dei trasporti dei partner di Amazon Logistics in Italia – ha commentato Gabriele Sigismondi, Country Director di Amazon Logistics in Italia -. La sperimentazione con nuovi metodi di consegna come le cargo bike, in particolare in un centro storico caratterizzato da un’alta densità come quello di Firenze, costituisce un servizio a tutela dell’ambiente, del patrimonio artistico della città e delle comunità che la abitano”.

