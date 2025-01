Amazon acquista 200 camion elettrici Mercedes: è un record

Amazon acquista oltre 200 nuovi camion elettrici eActros 600 di Mercedes-Benz Trucks. Si uniranno alla flotta di eHGV per le consegne a partire dalla fine dell’anno. Per Amazon è più grande ordine di sempre di veicoli pesanti per il trasporto merci elettrici (eHGV).

In servizio entro l’anno in Uk e Germania

Amazon, con il suo Climate Pledge, intende raggiungere zero emissioni nette di CO2 in tutte le sue attività entro il 2040. I camion elettrici saranno impiegati nel Regno Unito e in Germania su percorsi ad alto chilometraggio trasportando rimorchi da e verso i centri di distribuzione, i centri di smistamento e i depositi di smistamento di Amazon. A regine i veicoli a zero emissioni trasporteranno più di 350 milioni di pacchi all’anno.

Amazon installerà propri punti di ricarica da 360 kW in siti chiave, in grado di caricare la batteria dei camion da 40 tonnellate dal 20% all’80% in poco più di un’ora. E collaborerà con le parti interessate per sostenere l’installazione di punti di ricarica esterni in luoghi strategici per consentire viaggi più lunghi.

L’eActros 600 è l’e-truck di punta per il trasporto a lungo raggio di Mercedes-Benz Trucks. Offre una capacità di batteria installata di oltre 600 kilowattora e un’autonomia di 500 chilometri. Può sfruttare le strutture di ricarica per veicoli pesanti esistenti fino a 400 kW e sarà anche abilitato alla ricarica a megawatt (MCS). Mercedes-Benz Trucks ha recentemente avviato la produzione dell’eActros 600 nello stabilimento di Wörth, in Germania.

Un miliardo di euro in 5 anni per veicoli a zero emissioni

Amazon ha annunciato nel 2022 l’intenzione di investire oltre 1 miliardo di euro in cinque anni per elettrificare ulteriormente la rete dei fornitori di servizi di consegna in Europa, per contribuire a ridurre le emissioni di CO2 associate alla consegna dei pacchi ai clienti. Alla fine del 2024, la rete dei fornitori di servizi di consegna di Amazon comprendeva 38 eHGV in tutta Europa, mentre 50 camion pesanti elettrici sono stati recentemente impiegati in California.

Oltre agli eHGV, i partner di Amazon dispongono di oltre 3.000 furgoni elettrici che consegnano i pacchi ai clienti in tutta Europa e si prevede che questo numero cresca fino a oltre 10.000 veicoli nel 2025. Amazon ha inoltre raddoppiato il numero di città dotate di hub di micromobilità, che consentono di effettuare milioni di consegne a piedi, con cargo-bike o cargo scooter elettrici. In Italia, Roma Milano.

