Amazon accelera con Rivian: in strada 30.000 furgoni elettrici (+50%) nel 2025







Amazon ha aumentato di oltre il 50% la propria flotta di furgoni elettrici Rivian, superando nel 2025 le 30.000 unità operative. Un passo deciso verso l’obiettivo di 100.000 veicoli elettrici per le consegne entro il 2030. I numeri confermano l’accelerazione del colosso dell’e-commerce sulla logistica a zero emissioni, anche se la tabella di marcia resta impegnativa.

Il dato emerge dalla lettera agli investitori del quarto trimestre di Rivian, che certifica come Amazon abbia portato su strada oltre 30.000 van elettrici sviluppati su misura. Solo a metà 2024 la flotta si avvicinava ai 20.000 mezzi: la crescita registrata nel solo 2025 rappresenta quindi un cambio di passo significativo.

Amazon+Rivian: 100.000 van elettrici entro il 2030?

L’impegno di Amazon risale al 2019, quando insieme ad altri partner ha co-fondato The Climate Pledge, iniziativa che punta alla neutralità carbonica entro il 2040. In quell’occasione il gruppo annunciò l’intenzione di mettere in servizio 100.000 furgoni elettrici Rivian entro il 2030.

La produzione in volumi del delivery van elettrico è iniziata nel 2022 e in tre anni ha raggiunto quota 30.000 unità. Con questo ritmo, il target dei 100.000 mezzi appare quindi sfidante, ma non impossibile. Di sicuro, l’incremento deciso del 2025 indica che la capacità industriale di Rivian sta crescendo.

Per il settore della mobilità elettrica, si tratta di un segnale importante: non solo per i volumi in gioco, ma per l’impatto che una flotta di queste dimensioni può avere sulla riduzione delle emissioni urbane e sulla diffusione di infrastrutture dedicate.

Rivian cresce, nuovi modelli in arrivo

Il 2025 sembra essere stato un anno di consolidamento per Rivian, che oltre ai van per Amazon sta preparando il lancio di nuovi modelli destinati al mercato consumer. Tra questi il SUV di segmento medio Rivian R2 e il crossover compatto Rivian R3, attesi dalla nuova fabbrica in costruzione in Georgia.

La capacità di scalare la produzione sarà determinante non solo per rispettare gli accordi con Amazon, ma anche per competere in un mercato globale sempre più affollato. Resta da capire in che misura questi modelli – e più in generale l’espansione industriale di Rivian – potranno tradursi in una presenza più strutturata anche in Europa, dove il segmento dei veicoli commerciali elettrici è in forte crescita e vede già protagonisti costruttori consolidati.

La ricarica Amazon

Un elemento spesso sottovalutato è l’infrastruttura. Amazon ha installato oltre 17.000 punti di ricarica in 120 centri di distribuzione per supportare la propria flotta elettrica. Un numero che la colloca tra i più grandi operatori privati di colonnine al mondo.

Questo aspetto è cruciale: la transizione elettrica nel trasporto commerciale non può prescindere da una pianificazione integrata tra veicoli e ricarica. In Italia, dove la logistica urbana è frammentata e spesso affidata a operatori di dimensioni medio-piccole, replicare un modello simile richiederebbe sinergie tra aziende, utility e istituzioni.