Amazon a Milano: consegne Same Day con scooter “cargo” elettrici

Amazon ha introdotto a Milano, per la prima volta in Europa, le consegne in giornata con cargo scooter elettrici. Il servizio, esteso a tutta l’Area C e ad altre zone centrali a traffico limitato, rappresenta un passo concreto verso una logistica urbana più sostenibile, efficiente e silenziosa.

Milano è stata scelta da Amazon come città pilota europeo per il debutto delle consegne Same Day via micromobilità. Grazie all’hub di micromobilità attivo dal 2022, ora il 100% delle consegne rapide nella cerchia centrale – l’Area C – viene effettuato con cargo scooter elettrici “cargo” a zero emissioni. Il modello è stato esteso anche ai Navigli e a Corso Buenos Aires, luoghi caratterizzati da vie strette e limitazioni al traffico. Qui i mezzi tradizionali fanno fatica a muoversi nel traffico e soprattutto incontrano grandi difficoltà di parcheggio.

Prestazioni, sostenibilità e servizi per i clienti

Grazie alla micromobilità, Amazon è in grado di offrire consegne silenziose e senza emissioni dirette. Il servizio è gratuito per gli utenti Prime su ordini idonei. La strategia del colosso dell’e-commerce è quella di coniugare una logistica più rapida e razionale a una responsabilità ambientale. Il ricorso massiccio a cargo scooter elettrici riduce il numero dei furgoni, decongestiona aree sensibili e offre soluzioni pratiche dove la logistica tradizionale fa fatica.

Da anni Amazon investe nella decarbonizzazione della mobilità urbana e logistico-commerciale, con un piano da 1 miliardo di euro in Europa, introducendo migliaia di furgoni elettrici, contribuendo a trasformare il primo e l’ultimo miglio delle consegne. Milano diventa modello di smart city applicata alla logistica, con un’operazione che può essere replicata in altre metropoli europee.