Alva Yachts debutta con due catamarani e una barca a vela elettrici

Alva Yachts lancia i catamarani elettrici Ocean Eco 60 e Ocean Eco 90 e lo yacht a vela ibrido Ocean Sail 82. Buon debutto per questa società tedesca nata all’inizio del 2020 ma che può contare sull’esperienza dall’ex società PICA Yachts specializzata in piccoli yacht a vela e motore elettrico. Con Alva Yachts ecco il salto sugli yacht di lusso, ma sempre in versione green.

Le barche sono progettati e sviluppate dallo studio HENNDESIGN. Un brand noto nel mondo della nautica, il proprietario è Holger Henn co-fondatore di Alva Yachts.

I catamarani elettrici: Ocean Eco 60 e Ocean Eco 90, producono 20 e 40 kW di energia

La coppia di catamarani di debutto della start up prendono il nome di Ocean Eco 60 e Ocean Eco 90 e ambedue si caratterizzano per la prua sollevata per offrire più spazio ai pannelli solari, integrati nella struttura del catamarano. Secondo Alva Yachts il sistema può generare da 20kW o 40 kW _ cambia per catamarano _ e integrare così una batteria al litio da 300kWh. E possibile integrare con un sistema a celle a combustibile per l’idrogeno.

I calcoli dicono che Ocean Eco 60 (60 piedi circa 18 metri) può percorrere 110 miglia nautiche a 7 nodi ed una distanza molto più ampia con una velocità da 4 a 5 nodi.

Alva Yachts è pronta: “Due unità di Eco 60 sono in costruzione ed Eco 90 è in cantiere”

Oltre la versione ibrida è possibile utilizzare un sistema per sfruttare la potenza del vento. Insomma c’è una forte attenzione all’utilizzo di energie rinnovabili, ma all’interno di un segmento di lusso. Basta leggere la descrizione di ECO 90: “Il ponte principale dispone di un salone, zona pranzo separata e cucina completa (opzionale), mentre sul ponte superiore troverete la sky lounge, il cocktail bar e una jacuzzi impressionante“. Alva Yachts sostiene che due unità dell’Ocean Eco 60 sono già in costruzione e che la società ha già il catamarano da 90 piedi in cantiere.

Ocean Sail 82 Alva: la barca a vela con il sistema ibrido e motore elettrico da 135 kW

In questo caso non c’è la versione full electric ma puntano su un sistema di propulsione ibrido. Il vento naturalmente dovrebbe essere il “carburante” principale, assieme a un motore elettrico da 135 kW alimentato da una batteria al litio da 140 kWh di capacità. Per quanto riguarda le misure parliamo di un 25 metri (80 piedi), dotato anche in questo caso di pannelli solari per una potenza di 5 kW. Inoltre vi è una piccola produzione di energia durante la navigazione.

C’è tanto da fare per arrivare alle emissioni zero e non si tratta solo della propulsione come riconoscono gli stessi protagonisti del cantiere tedesco: “Oggi l’elettricità non è sempre generata in modo sostenibile, ma potrebbe esserlo. Materiali, produzione, trasporto e utilizzo di yacht sono tutti elementi da migliorare. Oggi non abbiamo tutte le risposte, ma è la nostra missione affrontare questi problemi“.

La nuova frontiera di Alva Yachts sono le houseboats solari

La società tedesca dopo l’annuncio dei primi tre modelli elettrici sostiene di fare rotta nel settore delle case galleggianti ovvero le houseboats. Non ha divulgato i dettagli ma fa sapere che si tratterà di houseboats solari che potranno funzionare fuori rete. Una sfida ardua, ma sostengono di aver già ottenuto il primo ordine dalle Maldive.

“Il nostro obiettivo è fornire soluzioni mobili“, spiega il co-fondatore e amministratore delegato Mathias May. “La stessa tecnologia e la stessa filosofia progettuale, che creano splendidi yacht a basso impatto energetico, possono anche guidare il cambiamento nel settore delle houseboats”. E utilizza anche il termine ville galleggianti: “La nostra attenzione è al design di fascia alta e al comfort superiore, stiamo guidando il lusso verso la sostenibilità “.

