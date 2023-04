Altroconsumo: quale ricarica conviene

Altroconsumo fa i conti in tasca alla ricarica, mettendo a confronto i costi di colonnine “lente”, fast e prese domestiche. Risultato: vince la ricarica a casa. “In un anno si paga la metà rispetto alla benzina e molto meno anche del diesel“.

Altroconsumo: rifornendo a casa si risparmia

Tra le varie associazioni, Altroconsumo è sicuramente uno dei riferimenti più rispettati e attendibili, con comparazioni effettuate in modo accurato. In questo caso sono state analizzate le diverse tipologia di ricarica, facendo la media dei prezzi dei principali fornitori. Sono dati di grande interesse, anche se nel frattempo in marzo si sono verificati alcuni aumenti da parte di grandi aziende come Enel X Way. Mentre da aprile Arera ha nuovamente tagliato il prezzo dell’energia elettrica ai clienti ancora legati da contratti in regime tutelato. Nelle rilevazioni di Altroconsumo si passa da 36 centesimi/kWh nel caso della ricarica a casa (considerando il costo medio) fino a 93 centesimi/kWh se si fa il pieno alle colonnine ultrafast. Sono poi stati confrontati i costi di percorrenza di diverse tipologie di auto: benzina, diesel, elettrico, ipotizzando due scenari per una famiglia di 4 persone. Risultato: “L’auto elettrica continua a convenire se confrontata con il caro carburanti“.