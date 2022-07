Altroconsumo: l’auto elettrica inquina il 30% in meno

Anche Altroconsumo conferma quello che ormai tutti sanno, ma molti cercano di nascondere: l’auto elettrica inquina il 30% in meno rispetto alle auto convenzionali diesel o a benzina.

La classifica di Altroconsumo-Green NCAP

In collaborazione con ICRT, la rete internazionale di organizzazioni di consumatori, Atroconsumo ha partecipato ai test NCAP sull’impronta ecologica dei veicoli lungo l’intero ciclo di vita Lca (Life Cycle Assessment). Sono stati analizzati oltre 60 veicoli elettrici, a benzina, diesel e ibridi. determinandone l’impatto ambientale dai processi di produzione, all’utilizzo e fino al fine vita.

I risultati dei test completi sono pubblici e consultabili qui. Ovviamente i test evidenziano forti differenze fra modello e modello anche con la stessa tipologia di alimentazione. E l’impatto di un’auto elettrica dipende dal mix di fonti utilizzate in ciascun Paese per produrre l’energia elettrica. Mediamente, però, l’analisi di Green NCAP conclude che l’auto elettrica impatta molto meno sulle emissioni di gas serra lungo l’intero ciclo di vita: circa il 30% in meno degli altri mezzi.

LEGGI ANCHE: I veicoli elettrici azzerano le emissioni? No, oggi le mimezzano soltanto

Un vantaggio proporzionale alla quota di rinnovabili

Ovviamente rileva che le vetture piccole sono quasi sempre migliori delle grandi. E che le ibride sono quelle che presentano il maggior divario tra i dati ufficiali rilevati in laboratorio in quelli reali su strada.

Anche analizando l’utilizzo di energia primaria, cioè l’efficienza energetica complessiva, le elettriche sono meglio delle termiche, ma il vantaggio si assottiglia. Il loro punto di forza sta però nel fatto che nella maggior parte dei Paesi una significativa quota di energia elettrica deriva da fonti rinnovabili.

Il maggior ricorso a un’energia pulita permetterà di ridurre ulteriormente negli anni le emissioni di CO2 e degli altri gas serra anche delle auto immatricolate oggi. Nel suo report Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector (NZE 2050), pubblicato lo scorso anno, l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA) ha tracciato una tabella di marcia per giungere a emissioni nette nulle (net zero) di CO2 entro il 2050.

Auto elettrica & rinnovabili faranno l’ en plein nel 2050

Secondo lo scenario IEA le rinnovabili potranno coprire per quella data il fabbisogno elettrico mondiale al 90% e il solare potrà essere la fonte più importante di energia. Si richiede quindi un grande sforzo da parte degli organi governativi a livello nazionale e mondiale per accelerare fin da subito la diffusione della mobilità elettrica e parallelamente attuare concretamente un percorso di sviluppo per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

— Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —