Altro vandalo anti Tesla in azione: beccato!

Un altro vandalo anti Tesla in azione, questa volta in Francia ai danni di un turista italiano. A Siziano (PV), invece, sradicata la colonnina. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Altro vandalo anti Tesla, ma nel video si vede bene chi è: “Come può un padre…?”

“V oglio sottoporvi nel video allegato l’ennesimo episodio di vandalismo verso le auto elettriche. Ne sono stato vittima la scorsa settimana presso una colonnina lenta sita in Francia e più precisamente a Port Fréjus, a circa un centinaio di km dal confine italiano. Nel video si vede una famigliola francese con figlio più piccolo e uno più grande e il padre. Quest’ultimo, indicando la mia vettura, una Tesla Model Y, tira fuori dalle tasca una chiave per fare una bella riga in corrispondenza della maniglia della portiera. Ho ovviamente denunciato il fatto alla gendarmerie francese, allegando anche il file video. Ma la cosa che dà più fastidio e fa specie è l’esempio che questo padre di famiglia dà alla sua prole, come se fosse normale danneggiare la proprietà altrui senza alcun motivo. Vi ringrazio per l’attenzione che vorrete darmi e vi faccio i miei complimenti per i contenuti del vostro sito “. Marco Savoini

.Risposta. Non abbiamo potuto riprodurre il video per la presenza nelle immagini di minori e di altre persone responsabili del gesto. Speriamo che la gendarmeria francese identifichi e punisca questo irresponsabile. E poco se importa se lo sfregio era motivato dall’avversione verso un brand in particolare (Tesla) o verso le auto elettriche in generale. I vandali, si sa si accaniscono contro tutto, ma le Ev in ricarica (quindi senza il proprietario nei paraggi) sono diventate un bersaglio particolare. Bell’esempio per i figli…

Al Tigros di Siziano sradicata la colonnina: vandali o…?