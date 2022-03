Altro studio, altra botta ai No Watt: con le EV emissioni -64 %

Altro studio altra botta per i No Watt: anche per Suv, camioncini ecc. l’elettrico è vincente per emissioni, il 64% in meno. Lo conferma l’ennesima ricerca.

Altro studio, altra sentenza senza appello

Questa volta lo studio viene dagli Stati Uniti. I ricercatori della Ford Motor Company e dell’Università del Michigan hanno analizzato una fascia mercato importantissima negli USA, quella Suv e pick-up. In precedenza avevano studiato le berline di fascia medio-alta. La domanda che ci si poneva è sempre la stessa: è l’elettrico la strada giusta per decarbonizzare? La risposta è affermativa ed è spiegata nel sunto messo in rete da pochi giorni sulla rivista Environmental Research Letters. Con una premessa: i veicoli studiati sono attualmente responsabili del 58% delle emissioni nei trasporti negli Stati Uniti. I ricercatori hanno esaminato tre diversi tipi di powertrain su modelli del 2020: con motore a combustione interna (ICE), ibridi-elettrici ed elettrici a batteria. Concentrandosi sulle emissioni di gas serra e tenendo conto delle differenze in termini di risparmio di carburante-energia, chilometraggio annuo, produzione e durata.

Altro studio che promuove le EV “in tutte le classi di veicoli”

“Per berline, SUV e pick-up, HEV (ibridi) e BEV (elettrici puri) hanno rispettivamente circa il 28% e il 64% in meno di emissioni del ciclo di vita dalla culla alla tomba rispetto agli ICEV (auto a benzina) nel nostro modello base”, si legge nello studio.Le minori emissioni di C0 2 nel ciclo di vita vengono quantificate in 56 tonnellate per i SUV e in 74 tonnellate per i pick-up. Il coordinatore dello studio, Greg Keoleian, professore presso la School for Environment and Sustainability dell’Università del Michigan, commenta: “I dati mostrano chiaramente sostanziali riduzioni delle emissioni di gas serra ottenibili dalla transizione ai propulsori elettrificati. In tutte le classi di veicoli. Abbiamo analizzato anche la variazione delle emissioni nei diversi Stati, considerando le differenze nei mix di rete elettrica e le temperature ambiente”.

In proporzione maggiori benefici sui “macchinoni”

Secondo i ricercatori americani, più i veicoli hanno dimensioni importanti e più, in proporzione, i risparmi nelle emissioni di C0 2 sono significativi. Questo è tanto più vero negli Stati Uniti, dove grandi berline e pick-up hanno consumi enormi, anche a causa di pesi e pessima penetrazione aerodinamica. I famosi gas-guzzler. In altre parole: chi passa da un Ford F-150 a un Ford F-150 Lightning Electric avrà un impatto maggiore di chi passa dalla Mini a benzina alla Mini Electric. Ovviamente resta la criticità delle emissioni in fase di produzione delle batterie delle EV, criticità che nel ciclo di vita viene abbonamento compensata. Chiosa finale (scontata) di Max Woody del Center for Sustainable Systems Research: “La crescita dei veicoli elettrici e l’espansione delle risorse da rinnovabili come solare ed eolico dovrebbero avvenire contemporaneamente. Il beneficio di uno è accresciuto dallo sviluppo dell’altro“.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube —