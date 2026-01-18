Altro report sul risparmio dell’elettrico sul sul diesel

Altro report sul risparmio che hai con l’auto elettrica se puoi, almeno in parte, ricaricarla a casa. Fabio fa i conti del suo primo anno con la Polestar 4. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Altro report sul risparmio… / Ho speso 920 euro per 20 mila km, a gasolio almeno 2.800

“Sono cittadino di San Lazzaro di Savena, provincia di Bologna… Da oltre un anno ho acquistato la Polestar 4 completamente elettrica …Volevo condividere la mia esperienza indicandovi, oltre all’eleganza, alla finezza e alla autonomia dell’auto (500km reali) il consumo della mia vettura… In un anno ho speso 920 euro totali di corrente elettrica, di cui 450 euro di ricarica casalinga (notturna) e 470 di ricarica in autostrada (colonnine veloci…). Per una percorrenza di 20.000 km… Se si vuole fare il raffronto con la mia vecchia stupenda Volvo XC60 con lo stesso chilometraggio spendevo dai 2.800 ai 3.000 euro annui. Ovviamente senza considerare tagliandi con nuovi consumi di olio, filtro e pastiglie che nella Polestar 4 attuale non ho. Detto ciò, quando mi chiedono gli amici se tornassi al motore aspirato, categoricamente dico loro assolutamente no: ci sono troppi vantaggi con elettrico… Augurandomi di essere stato utile, vi saluto cordialmente”. Fabio Carrà

Risposta. Ogni report che ci arriva lo conferma: basta avere la possibilità di ricaricare a casa o in ufficio per rendere la gestione dell’elettrico conveniente. Anche solo per una parte delle nostre esigenze, servendoci tranquillamente delle colonnine pubbliche per il resto. Anche se si tratta di stazioni in autostrada ad alta potenza, e quindi solitamente più care. In questo caso la differenza è vicina ai 2 mila euro all’anno. Il che consente di compensare in tempi contenuti la differenza di prezzo che ancora c’è tra un’auto elettrica e una termica delle stesse dimensioni e prestazioni.