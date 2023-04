Altro record Tesla: 422 mila auto vendute in 3 mesi

Altro record Tesla: le auto vendute nel primo trimestre 2023 sono state quasi 423 mila, con Model Y e Model 3 a fare ancora una volta la parte del leone.

Altro record Tesla, trainato dal Model Y (e dagli sconti)

Si continua a leggere che per Tesla la pacchia sta per finire. E che la concorrenza dei marchi storici anche nell’elettrico si fa sempre più serrata. Ma i numeri raccontano tutta un’altra storia. Grazie anche ai fortissimi sconti (ora il Model 3 con gli incentivi in Italia costa meno di 40 mila euro), i primi tre mesi dell’anno si sono chiusi con oltre 420 mila consegne. Il record precedente, 405 mila immatricolazioni, era stato appena stabilito, nell’ultimo trimestre del 2022. Il nuovo dato ha leggermente superato le aspettative degli analisti finanziari, che pronosticavano un consuntivo a 420 mila consegne. Al nuovo primato non hanno contribuito solo i forti sconti, ma anche la salita produttiva di stabilimenti come quello di Grunheide, in Germania. Con maggiore disponibilità di prodotto in pronta consegna, a fronte dei tempi lunghi della concorrenza.

Si punta a quota due milioni, ma il Model Y non basta…

“Abbiamo proseguito la transizione verso un mix regionale più uniforme di produzione di veicoli, inclusi i veicoli Model S e X in transito verso EMEA e APAC”, ha confermato Tesla in una nota. Facendo riferimento alle maxi-aree Europa Africa (EMEA) e Asia Pacifico (APAC). Se il buongiorno si vede dal mattino, è facile prevedere che il marchio di Elon Musk supererà facilmente il numero di consegne del 2022, di poco superiore a 1,3 milioni. I più ottimisti tra gli analisti di Wall Street parlano addirittura di un 2023 vicino a quota due milioni. Ma un risultato del genere sarebbe possibile se riprendessero vigore le vendite del Model 3, piuttosto fiacche nonostante il taglio dei listini anche nei primi mesi dell’anno. A febbraio il secondo modello più venduto di casa Tesla non è andato oltre il quinto posto in Europa, preceduto anche dalla Fiat 500e. Con numeri ben lontani dall’inarrivabile leader, il Model Y.