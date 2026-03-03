Altro flop a idrogeno: via i bus da Aberdeen

Altro flop a idrogeno: fine corsa (prematura) per a prima flotta di 25 mezzi a due piani impiegati dal trasporto ubblico di Aberdeen, in Scozia.
Altro flop a idrogeno: eliminata una flotta di 25 mezzi a due piani
Doveva essere un progetto-pilota per il trasporto pubblico a emissioni zero, un’esperienza studiata in tutto il mondo. E invece il Consiglio Comunale di Aberdeen ha annunciato l’abbandono della flotta di bus a idrogeno a favore di altrettanti mezzi elettrici. Troppi problemi tecnici e confronto troppo impari con i mezzi a batterie, che continuano a migliorare. Ma di fatto i bus a idrogeno erano praticamente fuori servizio già da settembre 2024. E a nulla sono valsi i tentativi di far ripartire la flotta con l’aiuto del partner BP, con problemi anche nella fase di rifornimento. “Poiché i produttori e gli operatori preferiscono sempre più i veicoli elettrici, la domanda di idrogeno nei trasporti è diminuita”, si legge in una dichiarazione della città di Aberdeen. Ora occorrerà trovare un acquirente per gli autobus dismessi e non sarà facile. Mentre i due partner si leccano le ferite di un progetto che sarebbe già costato almeno 10 milioni di sterline.
Anche la Scozia vira sull’elettrico, la vera alternativa al diesel
La città di Aberdeen ha dovuto prendere atto di una realtà che sembrava già evidente da tempo ad altri centri della Scozia. Già nel 2021, riferisce un report della BBC, First Bus a Glasgow iniziò a investire in una flotta di 120 autobus a batterie, a uno e due piani . Spiegando che questi mezzi potevano essere caricati molto rapidamente durante la notte, prima di trascorrere 18 ore sulla strada. Più recentemente, l’operatore di viaggi interurbani elettrici Ember ha visto la sua flotta EV crescere fino a 98 veicoli. La scelta è legata anche al fatto che i costi di gestione di questi mezzi sono decisamente più bassi rispetto al diesel. Compensando il maggior prezzo di acquisto. L’idrogeno, al contrario, è costoso da produrre. Ci vuole un’enorme quantità di elettricità verde per creare il carburante con elettrolisi. E il vantaggio di un rifornimento molto più rapido rispetto alla ricarica non basta a compensare tutte le altre difficoltà.
– Leggi anche: ZTL Roma, nessun dietrofront, dal 1° luglio le elettriche pagano (1.000 euro)