Altro flop a idrogeno: via i bus da Aberdeen

Doveva essere un progetto-pilota per il trasporto pubblico a emissioni zero, un’esperienza studiata in tutto il mondo. E invece il Consiglio Comunale di Aberdeen ha annunciato l’abbandono della flotta di bus a idrogeno a favore di altrettanti mezzi elettrici. Troppi problemi tecnici e confronto troppo impari con i mezzi a batterie, che continuano a migliorare. Ma di fatto i bus a idrogeno erano praticamente fuori servizio già da settembre 2024. E a nulla sono valsi i tentativi di far ripartire la flotta con l’aiuto del partner BP, con problemi anche nella fase di rifornimento. “Poiché i produttori e gli operatori preferiscono sempre più i veicoli elettrici, la domanda di idrogeno nei trasporti è diminuita”, si legge in una dichiarazione della città di Aberdeen. Ora occorrerà trovare un acquirente per gli autobus dismessi e non sarà facile. Mentre i due partner si leccano le ferite di un progetto che sarebbe già costato almeno 10 milioni di sterline.

Anche la Scozia vira sull’elettrico, la vera alternativa al diesel