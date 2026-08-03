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il3 Agosto 2026
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Altro fallimento Sono Motors: tutto in liquidazione

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Altro fallimento Sono Motors: neppure la conversione ai pannelli solari per mezzi pesanti e auto è riuscita. Tutti i beni in vendita.

Altro fallimento Sono Motors: flop anche nel fotovoltaico per veicoli

Altro fallimento Sono Motors

L’azienda parla di “10 anni di attività pionieristica” giunti al capolinea con procedura di fallimento. Ma Sono Motors viene da un altro clamoroso flop: il lancio di una citycar tutta ricoperta da pannelli solari, la Sion. Un progetto fallito ancor prima di mettere in vendita l’auto. Il know-how acquisito era stato utilizzato per diversificare l’attività nella fornitura delle coperture fotovoltaiche per altri mezzi. Ma ora una nota su LinkedIn informa che “l’attività è in vendita. L’intero portafoglio di proprietà intellettuale e l’elettronica di potenza possono essere acquisiti con effetto immediato...” . L’attività è cessata il 31 luglio, con l’avvio della procedura di insolvenza. L’azienda spiega di non essere più riuscita a ottenere finanziamenti. Nonostante “intense e promettenti discussioni con gli investitori nell’ambito di una fase di ristrutturazione“.

“Tecnologia unica sviluppata in un decennio”

altro fallimento sono Motors

La procedura è diventata necessaria dopo che il principale investitore, Sono Group N.V., ha annunciato il ritiro dalla divisione solare in marzo. Ora in vendita ci sono il marchio Sono Solar e il business B2B associato come fornitore di tecnologia solare per produttori e flotte di veicoli. Gli amministratori delegati Denis Azhar e Jan Schiermeister si stanno concentrando sulla vendita del portafoglio tecnologico principale. Tutta la proprietà intellettuale (IP), i componenti hardware e la documentazione tecnica sono all’asta.  Spiega Azhar. “Conosciamo il valore della tecnologia che il nostro team ha costruito. La tecnologia di un decennio di mobilità solare è unica. Il nostro obiettivo ora è trovare acquirenti che diano continuità ai nostri prodotti”.

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