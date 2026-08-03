Altro fallimento Sono Motors: tutto in liquidazione







Altro fallimento Sono Motors: neppure la conversione ai pannelli solari per mezzi pesanti e auto è riuscita. Tutti i beni in vendita.

Altro fallimento Sono Motors: flop anche nel fotovoltaico per veicoli

L’azienda parla di “10 anni di attività pionieristica” giunti al capolinea con procedura di fallimento. Ma Sono Motors viene da un altro clamoroso flop: il lancio di una citycar tutta ricoperta da pannelli solari, la Sion. Un progetto fallito ancor prima di mettere in vendita l’auto. Il know-how acquisito era stato utilizzato per diversificare l’attività nella fornitura delle coperture fotovoltaiche per altri mezzi. Ma ora una nota su LinkedIn informa che “l’attività è in vendita. L’intero portafoglio di proprietà intellettuale e l’elettronica di potenza possono essere acquisiti con effetto immediato...” . L’attività è cessata il 31 luglio, con l’avvio della procedura di insolvenza. L’azienda spiega di non essere più riuscita a ottenere finanziamenti. Nonostante “intense e promettenti discussioni con gli investitori nell’ambito di una fase di ristrutturazione“.

“Tecnologia unica sviluppata in un decennio”

La procedura è diventata necessaria dopo che il principale investitore, Sono Group N.V., ha annunciato il ritiro dalla divisione solare in marzo. Ora in vendita ci sono il marchio Sono Solar e il business B2B associato come fornitore di tecnologia solare per produttori e flotte di veicoli. Gli amministratori delegati Denis Azhar e Jan Schiermeister si stanno concentrando sulla vendita del portafoglio tecnologico principale. Tutta la proprietà intellettuale (IP), i componenti hardware e la documentazione tecnica sono all’asta. Spiega Azhar. “Conosciamo il valore della tecnologia che il nostro team ha costruito. La tecnologia di un decennio di mobilità solare è unica. Il nostro obiettivo ora è trovare acquirenti che diano continuità ai nostri prodotti”.

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