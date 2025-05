Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Altro crollo Tesla in Germania: in un mercato dell’elettrico in pieno boom (+53.5% in aprile), il marchio di Elon Musk fa un altro passo indietro: -45,9%.

Quest’anno il mercato tedesco ha tutto un’altro slancio rispetto ai magri risultati del 2024 ed è tornato ad essere la locomotiva d’Europa anche nell’elettrico. Con un’altra sostanziale differenza rispetto al 2024: ora sono i marchi di casa a tirare la volata, mentre Tesla va sempre più giù, da leader incontrastata che era. In aprile ha immatricolato solo 885 unità, nonostante l’arrivo della nuova versione della Model Y: una fetta piccolissima della 45.535 elettiche vendute nel mese (+53.5%). I numeri di Tesla sono ancora più preoccupanti se si considera il totale dei primi 4 mesi del 2025, con 5.820 unità vendute in Germania, con un calo del 60.4%. Difficile negare che sul flop pesi anche l’entrata a gamba tesa di Musk nel dibattito politico tedesco, con il suo sostegno al partito di estrema destra Alternative Fur Deuschland (AFD).

Dominano i gruppi tedeschi: è la rivincita di Volkswagen Group

Nonostante il flop di Tesla, i numeri dell’elettrico cominciano a diventare impressionanti in Germania. La quota di mercato continua a crescere di mese in mese, salendo al 18.8% in aprile dal 16.8% di marzo (in Italia siamo al misero 5,1%…). E sono i gruppi tedeschi, a lungo in difficoltà nell’elettrico, a trarre vantaggio dalle difficoltà di Tesla. Volkswagen ha consolidato la sua leadership con 9.725 vendute. Skoda, che fa parte del Gruppo VW, si è piazzata al secondo posto a quota 4.216, grazie soprattutto agli ottimi risultati della nuova Elroq. Segue al terzo posto la BMW, nonostante i prezzi non proprio popolari, con 4.151. In controtendenza c’è solo Smart, la cui gamma elettrica non riesce proprio ad ingranare: solo 270 unità vendute, -82.4% rispetto all’aprile 2024. Vanno forte infine anche le vendite della altre “auto con la spina“, le ibride plug-in, salite al 10% di quota con 24.317 unità (+60.7%).