Altro Consumo boccia un monopattino: “Pericoloso”

Altro Consumo boccia un monopattino elettrico, il Skateflash SK3, segnalandolo alla Direzione che si occupa di sicurezza al Ministero dei Trasporti.

Altro Consumo ha fatto segnalazione al ministero

Altro Consumo effettua regolarmente test di prodotti e servizi, segnalando poi pregi e difetti di ognuno, con consigli sui migliori acquisti. In questo caso ad essere messi alla prova sono stati i monopattini elettrici, oggetti molto controversi nella nuova mobilità cittadina. Sono stati presi in esame 17 modelli. Con la puntigliosa premessa che “pur essendo più ecologici di un’automobile non sono comunque a impatto zero sia a causa delle batterie al litio che al consumo di energia…“. I prezzi dei monopattini esaminati vanno dai 275,43 euro del Denver SCO-80130 ai 769 euro del Micro Colibrì.

Di ognuno, dopo il test, viene dato anche un giudizio di sintesi, che per il Denver è “qualità media“. Ma è su uno dei modelli più costosi, il Skateflash SK3 da 669 euro, che si concorrano gli strali dei tecnici di Altro Consumo. Il giudizio di sintesi è: “Non comprare: pericoloso, meglio evitare“. Con la notizia, appunto, di una segnalazione al Ministero affinché intervenga.

“Supera la velocità consentita di 25 km/h”

Quali soni i problemi riscontrati? Nella pagella si legge che “non ha il limitatore di velocità previsto dalla normativa per la circolazione su strada. Ed è l’unico monopattino che ha permesso di superare la velocità consentita di 25 km/h“. Secondo la recensione, in laboratorio nel percorso simulato questo monopattino è arrivato a 29 km/h. Mentre sul sito “è pubblicizzato addirittura che può arrivare ai 40“. Conclusione di Altro Consumo: “Non solo si rischia una multa, ma la velocità eccessiva è un rischio per la sicurezza“. Al momento non si registrano repliche da parte della società che commercializza il Skateflash, la New Wave di Milano. Al di là di questo caso, comunque, il tema della sicurezza dei monopattini è sempre attuale. Con più voci, anche autorevoli, a invocare l’introduzione almeno del caschetto obbligatorio per tutti, non solo per gli under 18 (guarda l’articolo).