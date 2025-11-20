Altro che pronta consegna: con l’incentivo l’auto non mi arriva

Altro che pronta consegna: con l’incentivo l’auto (una Leapmotor B10) non arriva, non viene consegnata nonostante sia in concessionaria. Lo segnala Salvatore, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@Vaielettrico.it

Altro che pronta consegna: voucher validato il 10, ma è tutto fermo: perché?

“Ho fatto un contratto di acquisto il 30/9 per un’auto in pronta consegna, una Leapmotor B10. Da allora si è aspettato il voucher, scaricato il 22/10 e consegnato lo stesso giorno alla concessionaria, validato il 10/10…. Da allora inizia un rimbalzare tra venditore ed amministrazione della concessionaria in quanto devono aspettare uno sblocco di non so che cosa… Ma sono passate settimane ma ancora niente consegna, per un auto che è in concessionaria dal 25 settembre…. Avete qualche notizia su quando dovrebbe sbloccarsi il sito? E perché non consegnano ed altri concessionari dello stesso marchio si? Help me. Grazie”. Salvatore Bartolone

Situazione sempre confusa, il ministero dovrebbe chiarire

Risposta. Sembrava che, con i chiarimenti del Ministero su una serie di problemi legati alla cointestazione e alla formazione del prezzo, la situazione si fosse sbloccata. E invece ci giungono ancora molte segnalazioni come questa, di concessionari che si rifiutano di consegnare le auto in attesa di ulteriori chiarimenti. Una situazione a macchia di leopardo, con marchi che stanno consegnando e altri in situazione di stallo. Vedremo tra una decina di giorni, lunedì 1° dicembre, che impatto reale ha avuto il bonus statale nelle immatricolazioni di novembre. Nel frattempo si avvicina un’altra scadenza, molto più importante. Il 23 novembre scade il mese di tempo che era stato accordato per utilizzare il voucher scaricato e perfezionare il contratto di acquisto. Ci sarà una proroga, come sarebbe logico aspettarsi? Al Ministero, come al solito, tutto tace. E ai tanti che si trovano nella situazione di Salvatore non viene dato nessun aiuto né chiarimento.

