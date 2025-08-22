Premium

Altro che 80%, a Milano lasciano in carica dopo il 100%

Altro che 80%, a Milano lasciano le auto in carica anche dopo avere raggiunto il 100%, utilizzando le colonnine come parcheggio. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Altro che 80%, qui usano gli stalli come parcheggio

altro che 80%

“Ho letto il vostro articolo sull’associazione francese che fa volantinaggio per chiedere a chi ha un’auto elettrica di liberare le colonnine quando la ricarica ha raggiunto l’80%. Concordo, ma qui a Milano la situazione è se possibile ancora peggiore: c’è che arriverebbe anche al 120 o al 150%, pur di usare le colonnine come parcheggio. Vedo Tesla che occupano delle ricariche A2A in AC per ore e ore, mentre i proprietari si occupano dei loro affari, evitando di pagare anche il parcheggio. E magari, forse per non pagare sovrapprezzi da sosta prolungata, scendono dall’ufficio, staccano e riattaccano. Nei commenti al vostro articolo vedo che scrivono persone che dichiarano candidamente di fregarsene delle esigenze altrui. Questa è l’Italia: ognuno bada all’interesse proprio. E se spuntassero volontari come quelli di cui avete parlato in Francia, verrebbero presi a male parole. Se non peggio. Comunque grazie per l’informazione che fornite.  Marco Tonali

Servirebbe buon senso, merce che non abbonda

altro che 80%
Esempio: la curva di ricarica dell’Audi  e-tron 55 Quattro: la potenza cala rapidamente già dal 75%. (fonte: Audi AG).

Risposta. È un malcostume contro il quale sono state prese misure anche nel Codice della Strada, anche se la multa scatta se si occupa la colonnina trascorsa un’ora dalla fine della ricarica. E naturalmente si sono mossi anche i gestori, imponendo un sovrapprezzo a chi sosta troppo a lungo negli stalli. Servirebbe un maggior rispetto delle esigenze altrui, merce che in Italia non abbonda. Del resto il volantinaggio realizzato in Francia dalla nasca da una constatazione indiscutibile. Ovvero: raggiunto l’80%, la potenza di carica precipita e i tempi per arrivare al 100% si dilatano molto, come mostra il grafico qui sopra. Ergo: se non si ha necessità del pieno, ha senso lasciare l’auto in carica fino al riempimento totale?

Redazione
il22 Agosto 2025
