Altro aumento di ricarica, ora di Electroverse: un lettore veneto ci segnala che con questa app sulle Be Charge il prezzo in AC è salito a 0,65.

Altro aumento di ricarica: ora paghi 0,65 in AC, quando finirà questo Far West?

“Guardando l’app Electroverse, mi accorgo che hanno aumentato di nuovo la tariffa… 0,65 euro al kWh in AC, 0,90 DC su colonnine di ricarica Be Charge, che a Treviso è l’operatore più diffuso. Prima in AC si pagava 0,60. Il motivo dell’ulteriore aumento non è dato saperlo, visto che non c’é stato un avviso. Quando finirà questo Far West? È davvero frustrante per chi non può caricare a casa. Ci si sente in balia delle decisioni altrui, senza alcuna tutela o garanzia. Buon lavoro“. Andrea Mestriner

Chi ha le grandi reti può dettare legge…

Risposta. Noi per primi ci chiedevamo fino a quando le app come Electroverse Octopus avrebbero potuto continuare a praticare prezzi così convenienti. In Italia i giochi li fanno i due operatori più capillari, che fanno capo ai grandi gruppi a controllo statale dell’energia, l’Enel (con Enel X) e l’Eni (con l’ex Be Charge, ora Plenitude On the Road). In una fase iniziale, per acquisire clienti (con i relativi dati), queste app hanno praticato prezzi molto convenienti, lavorando probabilmente in perdita. Noi non conosciamo i costi che i grandi gestori praticano per l’interoperabilità, ma possiamo immaginarli. E quindi, dopo un po’, le varie app si devono allineare al costo praticato dai grandi gruppi a tutti i clienti. Prezzi che, come dichiarato sul sito, in questo momento per l’ex Be Charge sono esattamente 0,65/kWh per le AC e 0,90 per le DC da 75 kW in su. Resta il fatto che siamo sui livelli più alti d’Europa, un problema di cui si dovrebbe occupare il governo. Ma si sa che l’auto elettrica non è in cima ai pensieri dei ministri, anzi…

