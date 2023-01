Altro anno record Tesla: 1, 3 milioni di auto vendute

Altro anno record Tesla: venduto oltre un milione e 300 mila auto nel 2022, grazie all’exploit dell’ultimo trimestre, con 405 mila consegne.

Altro anno record Tesla, trainato dal boom del Model Y

Chi descrive Tesla come un fuoco di paglia che si sta esaurendo per ora può mettersi il cuore in pace. Come avevamo anticipato, il consuntivo 2022 vede il marchio di Elon Musk superare largamente il milione di auto immatricolate. Questo grazie anche alla salita produttiva dei due stabilimenti entrati in funzione lo scorso anno, le Gigafactory del Texas e di Berlino. Oltre ai continui interventi di miglioramento di Fremont e Shanghai. Con un livello produttivo forse persino eccessivo rispetto alla domanda, tanto che i media americani parlano di forti sconti offerti nell’ultima parte dell’anno. Negli ultimi tre mesi del 2022 sono stati prodotti 439 mila veicoli, a fonte delle 405 mila consegne. Vedremo, quando Tesla pubblicherà i risultati economici, quanto questo si sia ripercosso sulla redditività, che restava comunque su livelli molto alti fino al 3° trimestre.

Punto interrogativo sul futuro: si farà il Model 2?