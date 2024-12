Altro albero di Natale nello spazio di ricarica

Altro albero di Natale a occupare lo spazio dedicato alla ricarica: lo segnala Lucio, da Serravalle. Un altro lettore chiede lumi sui divieti di sosta davanti alle colonnine. Vaielettrico risponde. Per scriverci la mail è info@vaielettrico.it

Altro albero di Natale, questa volta a Serravalle

“Vorrei segnalarvi questa occupazione di uno strallo di ricarica. Mi rendo conto che per il Comune di Serravalle forse altri spazi non c’erano, quindi non mi ha infastidito più di tanto, però è simpatica quindi ve la invio! Saluti“ Lucio Patone

Risposta. Lucio ci sembra fin troppo comprensivo. Chi si trova a dover ricaricare e incoccia in una piazzola segnalata sulle app, ma occupata da un albero di Natale, potrebbe prenderla meno bene. Il fatto è che un’amministrazione comunale seria dovrebbe concedere spazi che siano liberi 365 giorni l’anno 24 ore su 24. E chi installa le colonnine, dovrebbe a sua volta verificare che le ricariche siano accessibili sempre. Purtroppo, tra sagre d’estate e alberi di Natale d’inverno (un altro caso ci è stato segnalato a Vergiate, pochi giorni fa), troppo spesso gli stalli vengono “imprigionati” per altri usi. Si è mai visto fare lo stesso con i distributori di benzina?

Abusivi della ricarica: senza segnaletica non vanno multati?

“Sono un possessore di un’ibrida plug-in e dove vivo trovo molto spesso auto non elettriche parcheggiate nelle aree di fianco alla colonnina. Questo chiaramente rende impossibile ricaricare le auto. A fronte delle mie rimostranze, alcune possessori di auto mi hanno detto che, non essendoci la segnaletica orizzontale ed essendoci solo un cartello di divieto solo su un lato, non sono sanzionabili. Ho provato a chiamare la Polizia Municipale, che ovviamente non è mai venuta. Che cosa ne pensate?“. Antonio

Risposta. Il Codice della Strada non fa riferimento a segnaletiche orizzontali o verticali. Dice solo che “il divieto di sosta, con le relative sanzioni, si estende alle aree dove si trovano le colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli”. Non si fa riferimento ad alcuna segnaletica e il cartello di divieto, ben visibile, ci pare più che sufficiente per multare chi parcheggia le auto nelle ricariche. Poi, nella realtà, quasi mai la Polizia Locaei interviene. E se lo fa, è raro che sanzioni, come dimostra il VIDEO sotto.