Altri incentivi per l’elettrico? Urso lo esclude

Altri incentivi per le elettriche, dopo il repentino esaurimento del 3 giugno? Il ministro Adolfo Urso ribadisce la sua contrarietà: le priorità sono altre.

Altri incentivi? Il ministro: “No, il piano ha funzionato, priorità al made in Italy”

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy non considera un problema il fatto che le risorse a disposizione non siano bastate a soddisfare le domande. E che gli esclusi abbiano sfogato tutta la loro rabbia: “Il piano incentivi da noi elaborato ha pienamente funzionato”, ha detto in un’intervista a Repubblica. “Basti evidenziare i dati sulla rottamazione e quelli sull’uso della misura da parte dei ceti a reddito basso. Non sappiamo ancora se a ciò abbia anche corrisposto un significativo aumento della produzione nazionale, come avevamo concordato con Stellantis. Se ciò non dovesse accadere, ovviamente, dal prossimo anno le risorse andranno principalmente a chi intende produrre veicoli nel nostro Paese. Per colmare il gap tra auto prodotte e immatricolate, pari ad oltre un milione di vetture. Faremo quel che abbiamo detto”. Siamo alle solite: un sovranismo a parole a cui non può seguire alcuna misura concreta. Ci muoviamo in un contesto europeo in cui non sarebbero tollerati incentivi a sostegno del solo made in Italy.

Ma gli investimenti non arrivano, mentre la Spagna…

Chiusura del ministro anche sulla possibilità, ventilata da più parti, che gli incentivi per l’elettrico siano rifinanziati con i fondi non spesi per i bonus riservati alle auto termiche: “Aspettiamo di valutare il tiraggio delle risorse per gli altri tipi di vetture, che mi sembra comunque alto. Le eventuali risorse disponibili le intendiamo destinate a chi intende accrescere la produzione”, ha tagliato corto Urso. Il miraggio è di convincere Stellantis ad arrivare a un milione di auto prodotte in Italia. Ma il gruppo guidato da Carlos Tavares (molto perplesso sulla repentina fine dei bonus) continua ad investire ovunque tranne che in Italia. Dove invece vengono addirittura bloccati investimenti già programmati, come la riconversione dello stabilimento ex Fiat di Termoli per la produzione di batterie. Mentre altri Paesi come la Spagna, in cui la parola sovranismo non ricorre in ogni annuncio come da noi, continuano ad attrarre miliardi per nuove produzioni legate all’elettrico. Tra il dire e il fare…