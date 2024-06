Altri incentivi per l’elettrico? Secondo la Fiat no

Altri incentivi per l’elettrico? Ci si aspettano interventi del governo dopo l’esaurimento dei fondi nella sola giornata del 3 giugno? Secondo la Fiat no.

Altri incentivi per l’elettrico? “Non me l’aspetto”, dice Olivier Francois

“Non mi aspetto che ci saranno altri fondi, ma me lo auguro“. Così Olivier Francois, presidente della marca Fiat. Il top manager francese ha aggiunto di augurarsi “qualcosa di più strutturale, che ci permetterebbe di lavorare in modo più sicuro. Contavamo di rendere l’elettrico un fenomeno popolare, pensando ai privati, alle famiglie meno abbienti, alla possibilità per tutti di provare l’elettrico con una spesa contenuta. Un’opportunità che speriamo di avere ancora, perché il nostro obiettivo è l’accessibilità urbana elettrica accessibile a tutti“. Le parole di Francois non sembrano lasciare grandi margini di speranza a un rifinanziamento dei bonus per l’elettrico. E fanno seguito allo sconcerto con cui il n.1 del gruppo Stellantis, Carlos Tavares, aveva accolto la notizia della fine dei fondi a disposizione: “È successo qualcosa di strano e chi di dovere sta indagando, siamo rimasti sorpresi anche noi. Stiamo cercando di capire cosa abbia scatenato questo fenomeno anomalo“.

E c’è già chi dice: “Senza bonus rimanderò l’acquisto”

Il ministro che si occupa del dossier, Adolfo Urso, al momento non si pronuncia. Mentre qualcosa ha detto il responsabile dell’Economia Giancarlo Giorgetti, non certo un fan dell’elettrico: “Altri soldi ne potranno arrivare, ma ovviamente bisogna sempre scegliere dove mettere i soldi. Non sono infiniti, sono limitati quindi bisogna essere molto selettivi“. Parole un po’ ambigue, che lasciano un margine d’incertezza che potrebbe portare molti italiani a rinviare l’acquisto in attesa di una situazione più chiara. Come dimostrano le mail che ci arrivano: “Non ho letto su nessun sito specializzato quali potrebbero essere ora le prospettive“, ci scrive per esempio Lorenzo Burelli. “Ora che non c’è più nessun incentivo, nemmeno i tremila euro che c’erano in precedenza, quante macchine elettriche si venderanno da qui a fine anno? Secondo me pochissime.. Io per esempio ero interessato alla nuova Scenic della Renault, ma senza incentivi rimanderò l’acquisto...”